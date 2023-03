OB-Wahl in Kassel: Die Stichwahl im Newsticker

Von: Marie Klement

Wird Sven Schoeller neuer Oberbürgermeister von Kassel? © HNA

Sven Schoeller tritt nach dem Rückzug von Amtsinhaber Christian Geselle am 26. März allein in der Stichwahl zum Kasseler Oberbürgermeister an. Hier finden Sie alle wichtigen Infos.

In der Stichwahl können die Wähler abstimmen, ob sie für oder gegen Sven Schoeller von den Grünen sind. Am Sonntag sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wir halten Sie in diesem Newsticker den ganzen Tag über alle Neuigkeiten zur OB-Wahl in Kassel auf dem Laufenden, blicken in Wahllokale, sprechen mit dem Kandidaten - und haben am Abend natürlich erste Ergebnisse, sobald diese veröffentlicht werden. In unserer interaktiven Wahlgrafik können Sie zudem in Echtzeit sehen, wie die Wähler in den einzelnen Stadtteilen abgestimmt haben - und wie viele Bezirke schon ausgezählt sind.

Am Sonntag, 26. März, entscheiden die Kasseler, ob Sven Schoeller Oberbürgermeister von Kassel wird.

Nach dem Rückzug vom Amtsinhaber Geselle ist Schoeller der einzige Kandidat.

In diesem Ticker halten wir Sie während der Wahl über die aktuellen Zwischenstände und erste Ergebnisse auf dem Laufenden.

+++ Was Sven Schoeller vorhat, sollte er Oberbürgermeister Kassels werden, steht auf seiner Internetseite. Dort finden sich 26 Themen für Kassel. Er will Kassel wieder einen, sagte er auch unmittelbar nach dem ersten Wahlgang. Was aber steht nun auf seiner politischen Agenda? Wir geben vor der Stichwahl einen Überblick.



+++ Der Stimmzettel für die Stichwahl der Kasseler OB-Wahl hat in den vergangenen Tagen für Verwirrung gesorgt. „Ja“ und „Nein“ sind ungünstig angeordnet, monieren Kritiker. Die Stadt sagt dagegen, es sei alles in Ordnung.



+++ Wer noch Fragen zur Stichwahl hat, findet in unserem Stichwahl-FAQ die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

+++ Am Mittwoch wurde bekannt, dass Christian Geselle nach seinem Rückzug als OB-Kandidat die SPD verlässt. Dem vorausgegangen war ein langer Streit zwischen Geselle und seiner SPD – inklusive einem Parteiordnungsverfahren.

+++ Vor dem ersten Wahlgang waren wir mit Sven Schoeller in Kassel unterwegs. Dafür haben wir ihn zu seinen Lieblingsplätzen in der Stadt begleitet. Treffpunkt, Route und Verkehrsmittel hatte er selbst gewählt. Das Porträt und ein Video finden Sie hier.

In unserem Themen-Spezial zur OB-Wahl in Kassel sammeln wir alle Artikel zur Wahl. Dort beantworten wir auch allgemeine Fragen zur Abstimmung und erklären sowohl die Brief- als auch die Stichwahl.

