Obduktion: 37-jährige Frau starb an Stichverletzung

Teilen

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Im Fall der leblos aufgefundenen 37-jährigen Frau in Haunetal im Landkreis Hersfeld-Rotenburg steht die Todesursache fest. Die Frau sei in Folge einer Stichverletzung gestorben, teilten Staatsanwaltschaft Fulda und Polizei mit. Dies habe eine Obduktion am Freitag ergeben. Die Frau sei durch mehrere Stiche verletzt worden. Todesursächlich sei ein Stich in den Oberkörper gewesen.

Haunetal - Bei dem Tatverdächtigen handle es sich um den 20-jährigen Sohn des Lebensgefährten der Frau. Er sei bereits am Mittwochabend festgenommen und am Donnerstagnachmittag einer Haftrichterin vorgeführt worden. Anschließend sei er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat seien noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Ein Bewohner hatte am Mittwochabend die Polizei zu dem Wohnhaus gerufen. Die Beamten fanden daraufhin die stark blutende und leblose Frau. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort widerstandslos festgenommen. dpa