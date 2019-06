Beherzter Lokführer verhindert Unglück

Zug-Motor in Flammen

Ein Lokführer in Limburg verhinderte gedankenschnell ein Unglück (Symbolbild).

Frühzeitig entdeckte ein Lokführer einen Motorbrand in seinem Zug in Richtung Limburg. Durch sein schnelles Handeln sind alle Passagiere in Sicherheit.