Verbotenes Wendemanöver: Drei Menschen bei Unfall teils schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B456 sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden.

Bei einem schweren Unfall auf der B456 bei Oberursel-Oberstedten sind am Sonntagabend drei Menschen teils schwer verletzt worden.

Update, 20. Mai, 7.17 Uhr: Der Grund für den schweren Unfall auf der B456 bei Oberstedten war laut ersten Erkenntnissen der Polizei ein verbotenes Wendemanöver. Der 58 Jahre alte Fahrer des Roadsters habe auf Höhe der Abfahrt Oberstedten versucht, mit seinem Auto zu wenden und sei dabei mit dem Mercedes zusammengestoßen.

Erstmeldung, 20. Mai, 6.49 Uhr: Oberstedten - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B456 nahe Oberursel sind am Sonntagabend drei Personen teils schwer verletzt worden. Die Bundesstraße musste voll gesperrt werden.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierten am Sonntagabend ein Mercedes und ein Smart Roadster auf Höhe der Abfahrt Oberursel-Oberstedten miteinander. Der Roadster-Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wrack des Autos geborgen werden. Er und seine Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und musste in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrerin des Mercedes wurde ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Bergungsarbeiten musste die B456 in beide Richtungen voll gesperrt werden.

saj/red

