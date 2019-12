Mann befreit sich nach Unfall aus Auto - und bleibt dann schwer verletzt im Graben liegen

Ein Mann kommt zwischen Oberzent und Flinkenbach von der Straße ab und wird dabei schwer verletzt. Er schafft es gerade noch, sich aus seinem Auto zu befreien. Es gibt einen ersten Verdacht, wie es zu dem Unfall kam.

Oberzent - Am Freitag (20.12.) gegen 21.15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Hirschhorn (Neckar) mit seinem PKW die L 3119 von Oberzent-Beerfelden in Richtung Finkenbach. Auf halbem Weg verlor der Fahrzeugführer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stehen, wie die Polizei mitteilt.

Erst war gemeldet worden, er sei aus seinem Fahrzeug geschleudert worden. Die aufnehmende Streife stellte jedoch fest, dass er selbst aus seinem Unfallfahrzeug gestiegen ist und sich dann wegen der Schwere seiner Verletzungen in den Straßengraben gelegt hat.

Odenwaldkreis: Schwerer Unfall bei Oberzent

Der Fahrer wurde von einem Notarzt erstversorgt. Er hat eine Gehirnerschütterung und einen Knöchelbruch erlitten und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 5.000 EUR geschätzt. Die L 3119 war für rund eine Stunde voll gesperrt.

Die Unfallursache dürfte nach ersten Erkenntnissen den Wetterverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit sein. red

