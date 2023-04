Ökolandbau in Hessen 2022 bei Fläche und Quote gewachsen

Hessens Landwirtschaftsministerin Priska Hinz aufgenommen in Berlin. © Monika Skolimowska/dpa/Archivbild

Der Ökolandbau in Hessen wächst. Die ökologisch bewirtschaftete Fläche in der Landwirtschaft vergrößerte sich 2022 auf mehr als 126.400 Hektar, wie Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) bei der Vorstellung einer Zwischenbilanz des hessischen Ökoaktionsplans am Freitag mitteilte. Diese Summe habe sich in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich erhöht.

Selters/Taunus - Der Flächenanteil für den Ökolandbau stieg 2022 demnach auf 16,6 Prozent. Zur Vorstellung der Zwischenbilanz besuchte Hinz den Marienhof in Selters im Taunus.

Der Ökoaktionsplan wurde von der schwarz-grünen Landesregierung 2014 ins Leben gerufen und 2020 neu aufgelegt. 2014 lag der Anteil des Ökolandbaus nach Angaben des Ministeriums noch bei 11,3 Prozent, Anfang 2020 bei fast 15 Prozent. Bis zum Jahr 2025 will Hessen einen Anteil von 25 Prozent Ökolandbaufläche in der Landwirtschaft erreichen.

Mit dem aktuellen Ökoaktionsplan stellt die Landesregierung für die Jahre 2020 bis 2025 rund 32 Millionen Euro bereit. Damit soll unter anderem die regionale Wertschöpfungskette für Bio-Rinder gestärkt werden.

Im zurückliegenden Jahr seien rund 250 hessische Bio-Weiderinder in Hessen geschlachtet, zerlegt und anschließend in den Frischfleischtheken von rund 30 Supermärkten vermarktet worden, erläuterte das Ministerium. Mehrere Maßnahmen stärkten zudem den Einsatz bioregionaler Lebensmittel in Großküchen und Kantinen. In Hessen gibt es den Angaben zufolge mittlerweile gut 2400 Ökohöfe. dpa