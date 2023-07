Busse fotografieren Falschparker in Wiesbaden – „abschreckende Wirkung“

Von: Caspar Felix Hoffmann

Das Wiesbadener Verkehrsunternehmen ESWE Verkehr hat seine Linienbusse mit Frontkameras ausgestattet, um Falschparker zu fotografieren.

Wiesbaden – Das Wiesbadener Verkehrsunternehmen ESWE Verkehr hat seine Linienbusse mit Frontkameras ausgestattet. Die Kameras sollen Falschparker auf Bus- und Umweltspuren oder im Haltestellenbereich per Fotobeweis dokumentieren, teilte der Nahverkehrsanbieter am Dienstag (18. Juli) in Wiesbaden mit. Ziel sei es, den Busverkehr in Hessens Landeshauptstadt zu beschleunigen.

Laut Marion Hebding, kaufmännische Geschäftsführerin von ESWE Verkehr, sorgen Falschparker immer wieder für Verspätungen im Fahrplan: „Falsch abgestellte Fahrzeuge im Straßenraum verlangsamen den Busverkehr massiv.“ Der Bus müsse sich oft in den fließenden Verkehr einfädeln und stehe im schlimmsten Fall im Stau. Für die Busfahrer bedeute dieses Manöver zusätzlichen Stress. „Mit den Frontkameras in unseren Linienbussen haben wir nun ein Werkzeug dagegen selbst in der Hand.“

Busse fotografieren Falschparker: Beispiel eines Beweisfotos, aufgenommen von der Frontkamera eines Busses in Wiesbaden. © ESWE Verkehr

Busse fotografieren Falschparker in Wiesbaden – drei Testphasen durchgeführt

Nach Angaben des Unternehmens lösen die Busfahrer die Kamera per Knopfdruck aus. Es werde eine Reihe von Fotos gemacht, auch Ort und Zeit würden aufgezeichnet. Das Bildmaterial werde vom Unternehmen ausgewertet und an die städtischen Verkehrsbehörden weitergeleitet.

Bis Ende 2024 will das Unternehmen rund 30 Busse mit Frontkameras ausstatten. Im April, Mai und Juni dieses Jahres hätten bereits drei Testphasen stattgefunden. An insgesamt 19 Tagen hätten die Frontkameras 311 Verstöße aufgezeichnet. Falschparker müssen den Angaben zufolge mit einem Bußgeld von 70 Euro rechnen. „Wir sind davon überzeugt, dass die Frontkameras in unseren Bussen, vor allem eine abschreckende Wirkung haben werden“, so Hebding. (cas, dpa)