Offenbacher Kickers: Ersan Parlatan wird neuer Trainer

Trainer Ersan Parlatan. © Soeren Stache/dpa/Archivbild

Ersan Parlatan wird neuer Trainer beim Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der 45-Jährige wird Nachfolger des im September entlassenen Alexander Schmidt und von Interimstrainer Alfred Kaminski. „Meine Vorfreude, diesen ambitionierten Traditionsverein als Cheftrainer zu übernehmen, ist riesig. Die Fans sind einmalig und die Mannschaft strahlt mittlerweile eine Stabilität aus, die ich aufrechterhalten möchte“, sagte Parlatan in einer Mitteilung des Vereins.

Offenbach - Parlatan war zuletzt Co-Trainer des Zweitligisten 1. FC Nürnberg, wo Chefcoach Robert Klauß Anfang Oktober freigestellt worden war. Durch die kurzfristigen Entwicklungen beim „Club“ habe sich die Möglichkeit zur Verpflichtung von Parlatan ergeben, sagte OFC-Geschäftsführer Matthias Georg. „Wir haben damit eine Top-Lösung und einen Regionalliga-Südwest-Kenner für den OFC gefunden.“

Zuvor trainierte Parlatan Offenbachs Ligakonkurrent TSV Steinbach. Bei den Kickers will er an die Arbeit von Kaminski, unter dem die Hessen zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen holten, anschließen. „Es geht darum, dort anzusetzen und Feinheiten zu verbessern und nicht mitten im Ligabetrieb alles umzuwerfen“, betonte Parlatan. Die Kickers stehen in der Tabelle derzeit auf Rang sechs. dpa