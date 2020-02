Offiziell: Amazon will in der Wetterau bauen - Bis zu 200 Arbeitsplätze

Nun ist es offiziell: Amazon will in der Wetterau ein Verteilzentrum bauen.

Update, 21.2.2020, 17.40 Uhr - Es ist offiziell: Amazon baut auf der Gewerbefläche bei Grund-Schwalheim. Wie Bürgermeister Wilfried Mogk am Freitagnachmittag mitteilte, sei dort ein Verteilzentrum des Online-Versandhändlers geplant, in dem Pakete für die Kunden verladen werden sollen. Auch ein kleines Parkhaus sei angedacht.

"Der Gemeindevorstand hat am Dienstag den städtebaulichen Erschließungsvertrag mit dem Investor geschlossen", sagte Mogk. Entsprechend sei in der Anhörung zum Bauantrag eingetragen worden, dass die Erschließung des Grundstücks durch den Vertrag gesichert sei. Diese Information sei wichtig, damit der Bauantrag genehmigt werden könne.

Die Baugenehmigung seitens des Wetteraukreises stehe noch aus, sagte Mogk. Das Kreisbauamt habe unter anderem auf den Erschließungsvertrag gewartet. Dazu hätten aber noch Dinge geklärt werden müssen, was einige Zeit in Anspruch genommen habe. Er gehe aber davon aus, dass der Antrag bald genehmigt werde. Dann können die Bauarbeiten losgehen. Die Naturschutzprüfung sei abgeschlossen.

Amazon in der Wetterau: Mogk: 130 bis 200 Arbeitsplätze mehr

Zur Größe des Logistikzentrums ist noch nichts bekannt. Von Amazon waren am Freitagnachmittag keine weiteren Auskünfte zu bekommen. "Es ist davon auszugehen, dass zwischen 130 und 200 Arbeitsplätzen in Echzell entstehen werden", sagte Mogk.

Er freue sich, dass auf der Fläche nun endlich etwas passiere, sagte der Bürgermeister. Denn: Das Areal liegt seit über 22 Jahren brach, weswegen es für Echzell in der Vergangenheit keine neuen Gewerbeflächen gab. Jetzt könne man neue Flächen ausweisen und so auch ortsansässigen Unternehmen die Möglichkeit geben, sich zu vergrößern.

+ Auf dieser Fläche soll laut Bürgermeister Wilfried Mogk das Verteilzentrum des Online-Versandhändlers Amazon entstehen. Die Baugenehmigung stehe allerdings noch aus. © Nici Merz

Die Gemeinde habe keinerlei Einfluss darauf gehabt, wer sich auf dem Gelände an der Kreuzung der B455 mit der L3188 ansiedle. Den Bebauungsplan, der für das Areal vorliegt, gebe es bereits seit 1998. "Die Weichen wurden schon vor Jahren gestellt", sagte Mogk. "Heute würde man vielleicht anders entscheiden." Denn es handelt sich um keinen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Jeder, der die vorgeschriebenen Auflagen erfüllt, kann mit genehmigtem Bauantrag bauen.

Der Plan beinhaltet allerdings zahlreiche Auflagen. So darf ein Großteil der Fläche überhaupt nicht bebaut werden, erklärte Mogk. Grund dafür seien unter anderem der Naturschutz sowie archäologische Belange wegen des Limes. Im Bebauungsplan sind zudem schon klare Vorgaben zur Straßenführung gemacht. So ist etwa vorgesehen, dass es eine Abbiegespur auf der Landstraße Richtung Unter-Widdersheim geben soll.

Amazon in der Wetterau: Kleiner als Rewe in Wölfersheim

Der bebaubare Bereich der Gewerbefläche bei Grund-Schwalheim ist rund 2,5 Hektar groß (200 Meter lang, bis zu 125 Meter breit). Die maximale Höhe für ein Gebäude auf der Fläche ist auf 13 Meter festgelegt. Zum Vergleich: Rewe baut in der Nachbargemeinde Wölfersheim ein Logistikzentrum auf eine Fläche von 30 Hektar (das Lager an sich wird rund 11 Hektar groß). In Raunheim bei Frankfurt steht ebenfalls ein Amazon-Verteilzentrum. Es ist 13 000 Quadratmeter groß und ging im Oktober 2017 in Betrieb, bis zu 200 Mitarbeiter sollen dort beschäftigt sein. Von dort erfolgt die Zustellung im Raum Frankfurt. Päckchen gehen vom Logistikzentrum in Bad Hersfeld nach Raunheim und werden von dort an die Haushalte geliefert.

Amazon in der Wetterau: Gerüchte kursierten schon im Sommer

Gerüchte, dass Amazon nach Echzell kommt gab es laut wetterauer-zeitung.de* bereits im vergangenen Sommer. Damals war im Internet eine Stellenanzeige des Online-Versandhändlers für den Standort Echzell aufgetaucht. Nach einer Anfrage von wetterauer-zeitung.de*, was es damit auf sich hat, wurde der Standort in der Stellenanzeige geändert. Eine Pressesprecherin von Amazon sagte: Es habe sich um einen Fehler gehandelt. Auf die Frage, ob dennoch ein Bau geplant ist, sagt sie: "Wir haben jetzt leider nichts anzukündigen." Auch der Eigentümer der Fläche, ein Privatmann aus dem Taunus, wollte sich damals nicht gegenüber der Wetterauer Zeitung äußern.

Aktuell sind sowohl auf dem Portal "LinkedIn" als auch auf dem Job-Portal auf der Homepage von Amazon wieder Stellen für den Standort Echzell ausgeschrieben. Gesucht werden ein Junior Manager Logistik (m/w/d) und ein Bereichsleiter Logistik (m/w/d).

