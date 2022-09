Oktoberfest-Maßkrug von Ed Sheeran wird versteigert

Ed Sheeran steht während eines Auftritts auf der Bühne. © Ian West/PA Wire/dpa/Archivibld

Nach dem Auftritt von Ed Sheeran auf dem Frankfurter Oktoberfest versteigern die Veranstalter den Maßkrug des Superstars nun im Internet. Auf der Plattform eBay wurde am Mittwochmittag etwas mehr als 1100 Euro geboten. „Unser Ziel sind zweieinhalbtausend Euro“, sagte Oktoberfest-Mitveranstalter Kai Mann. Mit dem Geld soll über eine Stiftung der Bau einer Schule in der Dominikanischen Republik finanziert werden.

Frankfurt/Main - Das Angebot läuft bis zum 7. Oktober. Zuvor hatten bereits verschiedene Medien berichtet.

Nach seinem Konzert im Frankfurter Stadion am Samstagabend war der britische Sänger samt Entourage auf das benachbarte Oktoberfest gekommen. „Sheeran ist ein Supertyp“, sagte Mann. Über den geplanten Besuch sei er vorab informiert gewesen. Das wurde minuziös geplant, aber musste alles geheim bleiben, wie der Mann berichtete. „Spontan war dann allerdings sein Auftritt auf der Bühne.“ In Lederhose und mit einem Bierkrug in der Hand hatte der 31-Jährige seine Ballade „Perfect“ und den Backstreet-Boys-Hit „Everybody“ gesungen.

Es sei ein sensationelles Erlebnis gewesen, sagte der Veranstalter. Und: „Wir sind jetzt schon auf der Suche nach einem adäquaten Nachfolger, der im kommenden Jahr bei uns auf die Bühne geht.“ dpa