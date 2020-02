Orkan Victoria folgt auf Sabine: DWD gibt erste Warnungen vor Sturmböen raus

Orkan Victoria erreicht Deutschland am Wochenende: Neben viel Wind wirbelt das Sturmtief auch die Temperaturen durcheinander. DWD warnt vor Sturmböen.

Nach Orkan Sabine entsteht jetzt im selben Gebiet der Orkan Victoria

entsteht jetzt im selben Gebiet der Orkan Victoria Orkan Victoria wird bis zu 220 km/h über dem Atlantik erreichen

wird bis zu 220 km/h über dem Atlantik erreichen Neben dem Orkan Victoria bringt das Tief auch bis zu 15 Grad in der Region

DWD gibt erste Warnungen vor Sturmböen raus

Update vom Samstag, 15.02.2020, 15.36 Uhr: Vor einer Woche fegte Orkan Sabine über die Region, an diesem Wochenende folgt Orkan Victoria - und das wirbelt das Wetter mit teils schweren Sturmböen in der Region ziemlich durcheinander und gibt sogar einen kleinen Vorgeschmack auf den Frühling. Am Sonntag sollen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) die Temperaturen in der Region auf bis zu 15 Grad steigen. Zu verdanken sind diese milden Temperaturen einem Zwischenhocheinfluss im Zustrom sehr milder Meeresluft aus Südwesten.

Orkan Victoria: Warnung vor schweren Sturmböen am Sonntagabend in Nordhessen

Allerdings bleibt es windig. Für den Landkreis Waldeck-Frankenberg hat der DWD bereits eine Warnung vor Sturmböen ausgegeben. Orkan Victoria wird zwar nicht so heftig, wie Sabine, dennoch wird es im Laufe des Sonntagnachmittags und in den Abend hinein zunehmend stürmischer draußen.

Laut dem DWD kann es dann auch im Flachland zu einzelnen Sturmböen kommen. Für den Abend wird sogar vor schweren Sturmböen in der Region Nordhessen gewarnt. In der Nacht zum Montag bleibt es zunächst unverändert, doch bereits in der zweiten Nachthälfte soll der Wind sich dann abschwächen.

Orkan Victoria: Warnung vor Sturmböen für den Landkreis Waldeck-Frankenberg

Update vom Samstag, 15.02.2020, 12.10 Uhr: Nach Orkan Sabine folgt nun Sturmtief Victoria. Am Sonntag soll es hauptsächlich im Norden der Republik zu schweren Sturmböen kommen. Wie stark der Rest Deutschlands von dem Sturm betroffen ist, bleibt noch abzuwarten. Es soll jedoch nicht so windig werden wie bei Sturm Sabine vor einigen Tagen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat jedoch schon erste Sturmwarnungen der Stufe 2 herausgegeben.

Demnach besteht in Nordhessen für den Landkreis Waldeck-Frankenberg in Lagen über 800 Meter eine Warnung vor Sturmböen. Die Warnung des DWD ist gültig ab Samstagabend, 20 Uhr, und besteht bis Sonntag, 8 Uhr. "Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen der Stufe 2 von 4" heißt es in der Mitteilung des DWD.

Orkan Victoria: Neuer Sturm braut sich zusammen

Erstmeldung vom Freitag, 14.02.2020: Über dem Atlantik braut sich ein neuer Orkan zusammen. Das Rekord-Sturmtief Victoria entsteht vor Neufundland. Am vergangenen Sonntag und Montag kam es vielerorts zu heftigen Sturmschäden durch Orkan Sabine. Dieser braute sich im selben Gebiet zusammen.

Orkan: Victoria folgt auf Sabine

Der sich vor Neufundland bildende Orkan wird laut Experten ein Rekordsturm. Er entsteht vor Neufundland und verstärkt sich dann durch den sogenannten Jet-Stream.

Damit werden Starkwindbänder bezeichnet, sie stellen die stärksten natürlichen Winde dar. Der Jet-Stream beträgt momentan eine Windgeschwindigkeit von 400 km/h.

Der Jet-Stream beschleunigt den Orkan Victoria auf bis zu 220 km/h. Diese hurrikanartigen Geschwindigkeiten wird der Sturm über dem Atlantik erreichen.

Orkan Victoria: Das sagen die Experten

Die Wettermodelle der Experten sagen zu dem einen extrem geringen Luftdruck voraus. In manchen dieser Modelle wird der Druck des Orkans Victoria auf 915 (hPa) berechnet.

Somit könnte er einen Wetterrekord brechen. Den der bisherige Rekordhalter, das Sturmtief Baer, hatte einen gemessenen Druck von 914 hPa in seinem Zentrum. Anders als Orkan Victoria bildete sich dieser Sturm über dem Nordatlantik.

#Orkantief #Victoria soll laut dem Britischen #Wetterdienst in der Nacht zu Sonntag einen Kerndruck von 921 hPa erreichen, nahe am Rekord von 914 hPa aus dem Januar 1993, beim DWD sind es morgen Mittag knapp unter 930 hPa: https://t.co/WRg3BPMfM4 https://t.co/2ahJTdt1MN pic.twitter.com/8JAP5HbqAq — WetterKontor (@WetterKontor) February 14, 2020

Orkan Victoria: So wird die Situation in Deutschland

Der Orkan Victoria wird seine Spitzengeschwindigkeiten über dem Atlantik erreichen. Am Sonntag wird es vor allem im Norden der Republik zu schweren Sturmböen kommen.

Der Orkan Victoria wird hier Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreichen. Während der Sturm auch in der Mitte Deutschlands zu spüren sein wird, bleibt der Süden weitestgehend verschont.

Orkan: Victoria lässt das Wetter verrückt spielen

Der Orkan Victoria bringt zudem mildere Luft nach Deutschland. Am Sonntag steigen die Temperaturen in der Region laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf milde 10 bis 12 Grad.

Die Ruhe vor dem Sturm hält aber nur bis zum Sonntag. Victoria bringt viel Wind in die Region, allerdings nicht so stark wie Sabine am vergangenen Wochenende. Laut dem DWD muss mit einem mäßigen bis frischen Wind aus Südwest mit zunehmend starken bis stürmischen Böen und in Hochlagen teils Sturmböen gerechnet werden.

Neben Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h, klettern die Temperaturen in der Region auf milde 13 bis 17 Grad - laut dem DWD "ungewöhnlich milde" Temperaturen für diese Jahreszeit. In anderen EU-Ländern wird es am Sonntag sogar noch milder: In Frankreich sollen die Temperaturen beispielsweise die 25 Grad Marke erreichen.

Während des Orkans Sabine kam es in Nordhessen zu Schulausfällen. Bei Orkan Victoria ist hierzu noch nichts bekannt.

Über die Berichterstattung zum Orkan Sabine empörte sich ein Radio-Hörer. Die Moderatorin hatte deutliche Worte für ihn.

