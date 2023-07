Unternehmen aus Osthessen baut rosa Traumhaus für Barbie-Premiere in Berlin

Kinofilm

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anja Hildmann schließen

Weitere schließen

Die Welt ist im Barbie-Fieber und die Farbe rosa so gefragt wie nie. Für die Deutschlandpremiere des Blockbusters in Berlin musste also ein rosa Traumhaus her. Das Unternehmen Gutmannhaus aus Hilders war zur Stelle.

Hilders/Berlin - „Das Event war ein einziger Fiebertraum“, blickt Dirk Gutmann zurück auf die Barbie-Premiere in Berlin. Mit seinem Bruder Rüdiger Gutmann (48) erhielt der 45-Jährige eine exklusive Einladung zu der extravaganten Veranstaltung. Und das nicht ohne Grund. Schließlich sind die beiden für die atemberaubende Kulisse mitverantwortlich.

fuldaerzeitung.de berichtet wie es mit dem rosa Traumhaus aus der Rhön weitergeht

Das Blitzlichtgewitter und der Glamour der Hauptstadt ist für die beiden Rhöner allerdings eher eine Ausnahme als Alltag. Denn die Brüder leiten gemeinsam die Firma Holzbau Gutmann GmbH in Hilders, ein Familienunternehmen mit langer Tradition, das verschiedenste Häuser aus Holz baut.

Rubriklistenbild: © Scott Garfitt/Invision/AP/dpa