Kreis Waldeck-Frankenberg

Ein 64 Jahre alter Paragleiter ist am Montag bei Diemelsee (Kreis Waldeck-Frankenberg) abgestürzt und verletzt worden. Der Mann sei nach dem Unglück am Nachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.