Parkplatz in Gräfenhausen für Lastwagen geschlossen - Streik der Lkw-Fahrer geht weiter

Von: Emanuel Zylla

Noch deutet sich kein Ende der Streiks der Lkw-Fahrer in Gräfenhausen an. Nun wurde sogar der Parkplatz West für Lastwagen und damit die Streikenden gesperrt.

Gräfenhausen - Auf dem Parkplatz West an der Raststätte in Gräfenhausen ist erstmal Schluss für den Streik der osteuropäischen Lkw-Fahrer. Der wurde für Lastwagen gesperrt, wie dpa berichtet. Trotzdem ist der Streik der, laut Polizeiangaben, circa 130 Lastwagen und 200 Fahrern (Schätzung der Streikenden) aus Ländern wie Georgien, Usbekistan sowie anderen zentralasiatischen Republiken, noch nicht beendet. Laut dpa gibt es noch weitere Streikcamps auf zwei weiteren Parkplätzen.

Auch nach der Sperrung vom Parkplatz West in Gräfenhausen, geht der Streik für die osteuropäischen Lastwagen-Fahrer weiter. Nach Hoffnung auf schnelle Einigung sind die Verhandlungen mittlerweile wieder auf Eis gelegt. © dpa/Arne Dedert

Kein Ende in Sicht: Verhandlungen der Lkw-Fahrer aus Osteuropa kamen in Gräfenhausen ins Stocken

Die Fahrer seien laut dpa-Bericht alle beim selben polnischen Spediteur angestellt und sind in Deutschland unterwegs. Sie fordern von ihrem Arbeitgeber ausstehende Löhne ein und sollen bisher nur Zuschüsse für ihr Essen überwiesen bekommen haben. Die ersten Streikenden seien am 18. Juli in Gräfenhausen erschienen. Zuvor gab es aber im April schon einen mehrwöchigen Streik von Fahrern derselben Spedition, der bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Zumindest hier wurden die Löhne der Fahrer schließlich überwiesen.

In der Woche, vor der Sperrung vom Parkplatz West, gab es Hoffnung auf ein schnelles Ende des Arbeitskampfes. Wie dpa berichtet, hatten mehrere Fahrer individuell verhandelt, bekamen dann ihren Lohn überwiesen, gaben danach ihre Lastwagen wieder frei und verließen das Streikcamp. Weitere Fahrer haben sich aus gutem Willen angeschlossen - dann gingen jedoch die Verhandlungen nicht weiter. Seit Montag (24. Juli) habe es „keine neuen Überweisungen“ gegeben, informierte Anna Weirich, vom Beratungsnetzwerk „Faire Mobilität“. (dpa/zy)