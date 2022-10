Hessischer Innenminister kandidiert nicht mehr für Landtag

Von: Alexander Gottschalk

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) gibt ein Interview. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Peter Beuth (CDU) will seine Karriere im hessischen Landtag beenden.

Wiesbaden - Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) will 2023 nicht mehr bei der Landtagswahl antreten. Das teilte der Politiker in Schreiben an den CDU-Kreisverband Rheingau-Taunus mit, über das mehrere Medien am Montag (17. Oktober) übereinstimmend berichteten. Die Entscheidung habe er sich „nicht leicht gemacht“, so der 54-Jährige. Mehr dazu in Kürze. (ag)