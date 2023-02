Peter Beuth stellt neues Sicherheitsportal vor

Peter Beuth (CDU), Innen- und Sportminister von Hessen. © Sebastian Gollnow/dpa

Eine neue Meldeplattform im Internet soll in Hessen für mehr Sicherheit und ein besseres Sicherheitsgefühl sorgen. Über das Sicherheitsportal könnten Bürgerinnen und Bürger Beobachtungen der Polizei, dem Landesverfassungsschutz oder ihrer Kommune mitteilen, kündigte das Innenministerium in Wiesbaden an. Am Freitag (11.00 Uhr) wollen Innenminister Peter Beuth (CDU) und Landespolizeipräsident Robert Schäfer das neue Portal vorstellen.

Wiesbaden - Hessinnen und Hessen könnten damit die Sicherheit vor der eigenen Haustür aktiv verbessern, hieß es. dpa