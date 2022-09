Pfungstadt hat neue „Hessentags-Dame“ gefunden

Teilen

Das Motto und Logo des Hessentags 2023 steht auf einem Plakat vor dem historischen Rathaus. © Helmut Fricke/dpa/Archivbild

Das Hessentagspaar in Pfungstadt ist wieder vollständig. Mit der 33 Jahre alten Förderschullehrerin Natalie Reining sei eine neue Partnerin für Simon Schmitz gefunden worden, teilte die südhessische Stadt am Freitag mit. Die beiden sollen nun im kommenden Jahr das Landesfest präsentieren. Ein erster gemeinsamer Auftritt der beiden ist am 9. September beim Festumzug der Straßenkerb geplant.

Pfungstadt - Natalie Reining sei unter zahlreichen Bewerberinnen ausgesucht worden.

Die zunächst ausgewählte „Hessentags-Dame“ hatte Mitte August aus persönlichen Gründen ihr Amt niedergelegt. Pfungstadt will vom 2. bis 11. Juni 2023 das Landesfest unter dem Motto „Pfungstadt zieht an!“ feiern. Die Kommune richtete den Hessentag bereits 1973 aus und will 50 Jahre später wieder Gastgeberin sein. dpa