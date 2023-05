Plädoyer der Verteidigung in Prozess gegen Ex-Top-Juristen

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Im Korruptionsprozess gegen einen ehemaligen Frankfurter Oberstaatsanwalt hat an diesem Mittwoch die Verteidigung das Wort. Nachdem am Freitag die Vertreter der Anklage siebeneinhalb Jahre Haft wegen Bestechlichkeit, Untreue und Steuerhinterziehung gefordert hatten, sind nun die Plädoyers der Verteidigung an der Reihe (Prozessbeginn 9.15 Uhr).

Frankfurt/Main - Vor Gericht steht der frühere Leiter einer Ermittlungsstelle gegen Korruption im Gesundheitswesen und Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, Alexander B.. Der Jurist galt bundesweit als Koryphäe im Kampf gegen Abrechnungsbetrug.

Der 55-Jährige soll sich laut Staatsanwaltschaft bei der Vergabe von Gutachten bereichert und Schmiergelder kassiert haben. Er hat in dem seit Mitte Januar laufenden Prozess die Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung gestanden, den Vorwurf der Untreue aber zurückgewiesen. Die Steuerschuld hat er nachgezahlt.

Mitangeklagt ist ein Unternehmer, der mit dem ehemaligen Oberstaatsanwalt eine Firma gründete, die Sachverständige für die Justiz vermittelte. An den Gewinnen ließ sich der angeklagte Jurist beteiligen, wie er gestanden hat. Für den Unternehmer forderte die Staatsanwaltschaft dreieinhalb Jahre Haft. dpa