Polizei: Angreifer eines 85-Jährigen war psychisch krank

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Nach dem gewalttätigen Angriff eines Mannes auf seinen 85 Jahre alten Vater gehen die Ermittler von einer psychischen Erkrankung als Auslöser für die Tat aus. Diese sei schon länger bekannt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Familienmitglieder hätten den Angriff, bei dem der 85-Jährige sehr schwer verletzt wurde, zudem beobachtet. Ein genaues Tatmotiv und weitere Hintergründe seien aber weiter unklar.

Steinbach - Es werde wegen Verdacht des versuchten Totschlags ermittelt, hieß es.

Der 47 Jahre alte Mann soll am Dienstagabend gewaltsam in ein Wohnhaus eingedrungen und dort seinen Vater mit einem Schlagwerkzeug attackiert haben. Mehrere Streifen rückten an und nahmen den Angreifer fest. dpa