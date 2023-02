Polizei bringt entflohenen Straftäter zurück in Haft

Teilen

Handschellen stecken in der Gürtelhalterung eines Justizbeamten. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat in Frankfurt einen geflüchteten Häftling festgenommen. Der 28-Jährige sei im Dezember aus dem Hafturlaub nicht ins Gefängnis zurückgekehrt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten verhafteten ihn am späten Montagnachmittag in einem Auto im Stadtteil Bockenheim, in seiner Tasche fanden sie Drogen und ein Messer. Er wurde zurück ins Gefängnis gebracht, wo er wegen Raubes noch eine Freiheitsstrafe von vier Jahren absitzen muss.

Frankfurt/Main - Zudem wird nun gegen ihn wegen des Verdachts des Drogenhandels ermittelt. dpa