Polizei dichtet für Betrunkenen

Friedberg - Auf die kuriose Entwicklung eines vermeintlichen Diebstahls in Mittelhessen hat die Polizei auf nicht ganz alltägliche Weise reagiert: mit einer Mitteilung in Reimform.

Ein Betrunkener hatte die Beamten alarmiert, weil er der Meinung war, dass jemand am Geldautomaten von seinem Konto 100 Euro abgehoben hatte. Woran er sich aufgrund seines Alkoholpegels nicht erinnern konnte: Er war es selbst gewesen.

Die Polizei dichtete daraufhin: "Er selbst war's, der am frühen Abend, nachdem er sich - am Trunke labend - zur Sparkass' hatte aufgemacht und hach, wer hätte das gedacht, mit seiner eig'nen EC-Karte, sich geholt hat - das Ersparte. Als Beweis, wie zu erwarten, dient ein Bild vom Automaten." Wann und wo genau sich der Vorfall zugetragen hat, ließ die Polizei am Dienstag offen. (dpa)