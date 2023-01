Polizei ermittelt nach Brand von Toilettenpapier in Schul-WC

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Brennendes Toilettenpapier hat am Montagnachmittag einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in einer Grundschule im südhessischen Heppenheim ausgelöst. Alle noch anwesenden Kinder seien von ihren Lehrkräften ins Freie gebracht worden und unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe den Brand rasch gelöscht. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei geringer Sachschaden in einem Toilettenbereich entstanden.

Heppenheim - Derzeit werde ermittelt, ob das Feuer möglicherweise von Kindern oder Jugendlichen, die nicht an die Schule gehen, absichtlich verursacht wurde. dpa