Polizei forciert Kampf gegen Geldautomatensprenger

Ein gesprengter Geldautomat ist während einer Pressekonferenz beim Landeskriminalamt (LKA) zu sehen. © Sven Hoppe/dpa

Bei den jüngsten Sprengungen von Geldautomaten in Hessen ermitteln Beamte sogar wegen mutmaßlichen versuchten Mordes, weil dabei in Offenbach und Bad Homburg auch Unbeteiligte in Lebensgefahr geraten sein könnten. Mittlerweile forciert die hessische Polizei ihren Kampf gegen diese Kriminalität.

Wiesbaden - Innenminister Peter Beuth (CDU) will mit dem Präsidenten des Landeskriminalamts (LKA), Andreas Röhrig, an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) in Wiesbaden eine Zwischenbilanz hierzu ziehen und einen Ausblick geben. Auch die Vorstandschefs der Sparkasse Darmstadt und der Nassauischen Sparkassen, Sascha Ahnert und Michael Baumann, werden erwartet.

Das Innenministerium teilte mit: „Hessen begegnet skrupellosen Sprengerbanden sowohl mit intensivem polizeilichen Fahndungsdruck inklusive Großkontrollen und länderübergreifender Kooperationen als auch über eine intensive Zusammenarbeit mit der hessischen Kreditwirtschaft im Rahmen der vor einem Jahr gegründeten "Allianz Geldautomaten"“.

Nach früheren Angaben des LKA setzen die Täter „mittlerweile überwiegend hochgefährliche Festsprengstoffe ein, die ganze Filialen zerstören und dabei rücksichtslos die Leben von unbeteiligten Dritten wie Anwohnern und Bankkunden gefährden“.

Oft sei es nur vom Zufall abhängig, dass keine unbeteiligten Passanten oder Anwohner verletzt oder gar getötet würden. In Hessen agierten oft Täter aus den Niederlanden, die nach den Sprengungen mit hochmotorisierten Fahrzeugen wieder auf der Autobahn davonrasten. dpa