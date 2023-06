Mehr als 50 Fälle: Polizei Hessen stellt Klimaaktivisten Einsatzkosten in Rechnung

Von: Caspar Felix Hoffmann

Die Polizei in Hessen stellt Klimaaktivist:innen Einsatzkosten in Folge von Protestaktionen in Höhe von rund 28.285 Euro in Rechnung.

Wiesbaden – Sie kleben auf der Straße oder besprühen Gebäude mit Farbe, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen: In den ersten fünf Monaten dieses Jahres hat die Polizei in Hessen in 53 Fällen Einsatzkosten nach Protestaktionen von Klimaaktivistinnen und -aktivisten in Rechnung gestellt. Die Gesamtsumme belaufe sich auf rund 28.285 Euro, teilte das Innenministerium in Wiesbaden mit. In 19 Fällen aus dem laufenden Jahr sei ein Widerspruchsverfahren anhängig.

Insgesamt seien in den vergangenen drei Jahren in mehr als 210 Fällen Polizeikosten gegen Klimaaktivist:innen geltend gemacht worden, heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des fraktionslosen Landtagsabgeordneten Rainer Rahn. Die Einsatzkosten hätten bislang nicht vollständig eingetrieben werden können, erklärte das Ministerium. Die Kostenpflichtigen hätten – meist über ihre Anwältinnen und Anwälte – Rechtsmittel eingelegt.

Polizistinnen und Polizisten lösen in Marburg die auf die Straße geklebte Hand einer Klimaaktivistin. © Nadine Weigel/dpa

Polizei stellt Klimaaktivisten Dienstzeit und Auslagen in Rechnung

Das Gesetz erlaube es der Polizei, unter anderem die Dienstzeit der Beamtinnen und Beamten und je nach Einzelfall auch Auslagen in Rechnung zu stellen, erklärte das Ministerium. Dazu gehörten zum Beispiel Mietkosten für Hebebühnen oder Arzthonorare.

Das Hessische Polizeipräsidium für Technik (HPT) erhebt die Gebühren zentral für die hessische Polizei. Im Jahr 2022 wurden den Angaben zufolge insgesamt 14.780 Kostenbescheide erlassen. Dabei handele es sich vor allem um polizeiliche Amtshandlungen bei Fehlalarmen, Abschleppungen sowie Ingewahrsamnahmen, Ruhestörungen und Schlichtungen. Das HTP in Wiesbaden ist die zentrale hessische Polizeibehörde für die Ausstattung und Beschaffung der hessischen Polizei. (cas/dpa)