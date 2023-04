Polizei im Großeinsatz: Rechte treffen sich zu Kampfsportveranstaltung

Von: Florian Dörr

Die Polizei war in Bad Wildungen mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild) © Ralph Peters/Imago

Großeinsatz der Polizei am Samstag in Bad Wildungen: Offenbar war eine rechte Kampfsportveranstaltung geplant.

Bad Wildungen - Einsatz der Polizei am Samstag (22. April) in Nordhessen: Hintergrund war eine offenbar bevorstehende rechte Kampfsportveranstaltung in Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg). Die Beamten waren mit einem Großaufgebot unterwegs, wie es in einer Mitteilung heißt.

Gegen Mittag war die Polizei im Bereich eines Fitnessstudios in Bad Wildungen vor Ort. Bei einer Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass hier eine Kampfsportveranstaltung der rechtsextremen Szene durchgeführt werden sollte. In der Anlage selbst war nach Angaben der Beamten aus Nordhessen ein Raum „entsprechend hergerichtet“ worden. Zudem trugen anwesende Personen „szenetypische“ Bekleidung der rechten Szene.

Großeinsatz der Polizei in Bad Wildungen: Rechte Kampfsportveranstaltung geplant

Insgesamt wurden 21 Erwachsene - vier Frauen und 17 Männer - sowie ein 15-Jähriger der rechten Kampfsportveranstaltung in Bad Wildungen zugeordnet.

Rechte Kampfsportveranstaltung in Bad Wildungen: Rechtsrock-CDs und Messer sichergestellt

Die Polizei griff entsprechend ein: Gegenstände und Kleidungsstücke wurden sichergestellt, zudem Veranstaltung aufgelöst. Den angetroffenen Personen wurden nach Angaben der Beamten Platzverweise ausgesprochen, bevor sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden. „Neben einem T-Shirt und einem Einhandmesser konnte eine Vielzahl von CDs einer Rechtsrockband aufgefunden und sichergestellt werden“, heißt es in der Meldung der Polizei.

Eine durch die Gruppe im Anschluss geplante Grillfeier in Bad Wildungen wurde zudem durch die Stadt Bad Wildungen untersagt.

