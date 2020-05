Streifenwagen gerammt: Polizei stoppt Teenager mit Schüssen

Ein 18-jähriger Autofahrer ist im Kasseler Stadtteil Forstfeld in einen mit zwei Beamten besetzten Streifenwagen gefahren - wohl mit Absicht. Er wurde von der Polizei mit Schüssen auf die Reifen seines Fahrzeugs gestoppt. Sein Beifahrer war erst 14 Jahre alt.

Update vom Montag, 18.05.2020, 12 Uhr: Der 18-jährige Fahrer und sein 14-jähriger Beifahrer, die am Sonntagmorgen im Stadtteil Forstfeld in Kassel zunächst vor der Polizei geflüchtet waren und später festgenommen wurden, haben zunächst wohl eine Frau sexuell belästigt.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake verfolgten die beiden in einem Audi eine Radfahrerin, die auf der Leipziger Straße unterwegs war. Sie hätten der Frau aus dem Fahrzeug raus ans Gesäß gefasst. Mehrere Personen aus Bettenhausen, Forstfeld und Waldau hätten die Polizei am Sonntagmorgen (17.05.2020) gerufen, weil der Verdacht bestanden habe, dass der Fahrer des Audis stark alkoholisiert gewesen sei.

Zudem hat sich laut Polizei herausgestellt, dass die Kennzeichen, das sich am Audi befanden, in der Nacht zum Sonntag in Bad Sooden-Allendorf gestohlen worden waren. Zudem habe der 18-Jährige gar keinen Führerschein.

Erstmeldung vom 17.05.: Polizei stoppt Audi mit Schüssen

Kassel - Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen (17.05.2020) im Kasseler Stadtteil Forstfeld in einen mit zwei Beamten besetzten Streifenwagen gefahren – laut Polizei vermutlich mit Absicht. Der Fahrer wird verdächtigt, vorher mehrere Straftaten begangen zu haben. neben ihm saß noch ein 14-jähriger Teenager im Wagen.

Polizei: Schüsse auf Fahrzeug in Kassel - Teenager wollten flüchten

Doch das war noch nicht alles: Nach der Attacke auf den Streifenwagen setzte der Audi-Fahrer zurück und fuhr dann auf einen weiteren Polizisten zu, der neben dem Polizeiauto stand. Als der 18-Jährige danach versuchte, mit seinem Fahrzeug zu flüchten, schoss ein Polizeibeamter mehrfach in die Reifen des Audis und stoppte so den Wagen.

Polizei: Schüsse auf Fahrzeug in Kassel - Teenager im Audi war alkoholisiert

Die 18 und 14 Jahre alten Teenager flüchteten nach der Attacke auf den Streifenwagen laut Polizeibericht zunächst zu Fuß, bei der anschließenden Fahndung konnten die beiden Teenager jedoch von den Beamten gestellt werden.

Der 18-jähriger Fahrer und sein 14-jähriger Beifahrer waren nach Angaben der Polizei alkoholisiert. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Von Marie Klement und Helena Gries

