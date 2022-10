Streit auf Lullusfest eskaliert: Mann mit mehreren Messerstichen verletzt

Von: Florian Dörr

Auf dem Lullusfest in Bad Hersfeld geraten zwei Männer im Streit. Einer zieht ein Messer und sticht mehrfach auf seinen Kontrahenten ein.

Bad Hersfeld - Einsatz für Polizei und Rettungskräfte in der Nacht zum Samstag (15. Oktober) auf dem Lullusfest in Bad Hersfeld: Nach Angaben der Polizei Osthessen waren gegen 1.30 Uhr zwei Männer (23 und 25 Jahre) in eine Auseinandersetzung verwickelt.

Demnach schlug der 23-Jährige „unvermittelt“, wie es bei den Beamten heißt, auf den 25-Jährigen ein. Während der körperlichen Auseinandersetzung zog der Aggressor ein Messer und stach mehrfach auf den anderen Mann ein. Er ließ dann von seinem Kontrahenten ab und versuchte vom Tatort auf dem Lullusfest in Bad Hersfeld zu flüchten.

Lullusfest in Bad Hersfeld: Polizei nimmt Verdächtigen nach Messerstichen fest

Im Zuge der Fahndung konnte der Mann durch eine Polizeistreife festgenommen werden. Über die Frage der Vorführung beim Amtsgericht in Bad Hersfeld wird nun entschieden. Die Verletzungen des 25-jährigen wurden im Klinikum Bad Hersfeld stationär versorgt. Eine konkrete Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei Osthessen nicht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/9320, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld und der Staatsanwaltschaft Fulda zu dem Vorfall dauern an. Bereits am Vorabend wurden auf dem Lullusfest zwei Mädchen von jungen Männern mit einem Messer bedroht.