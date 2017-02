Ticker: Polizei-Meldungen aus der Region

Offenbach/Frankfurt/Darmstadt - Jeden Tag die aktuellsten Meldungen der Polizei zu Unfällen, Festnahmen, Einbrüchen, Überfällen aus der Region bei uns im Polizei-Ticker:

Spezialkräfte nehmen am Frankfurter Flughafen einen Terrorverdächtigen fest. Der 21-Jährige aus dem baden-württembergischen Rhein-Neckar-Kreis soll einen islamistischen Anschlag in Deutschland geplant haben.

Am Mittwoch (2. Februar) kommt es gegen 18.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Pkw und einem Fahrradfahrer, wobei letzterer zu Fall kommt und am Fuß verletzt wird. Der Autofahrer flüchtet vom Unfallort.

Fette Beute - in Form von 1,5 Kilo Kokain -macht Rauschgifthund Kyra in einem Koffer am Frankfurter Flughafen. Der mutmaßliche Besitzer des Koffers wird festgenommen.

Ein Lasterfahrer missachtet am Donnerstagmorgen (2. Februar) offenbar die Vorfahrt eines Peugeot, als er von der Edisonstraße in Maintal nach links in die Edmund-Sengstraße abbiegt. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß. Bis jedoch der 50-jährige Brummi-Fahrer seinen Neun-Tonner verlassen kann, ist der Lenker des grünen Peugeot bereits ausgestiegen und weggerannt; der schwer beschädigte Wagen wird von ihm an der Unfallstelle zurückgelassen. Hinweise an 06181/43020.

Drei Leichtverletzte und insgesamt 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag (1. Januar) auf der Straße Am Steinheimer Tor in Höhe der Steinheimer Straße in Hanau ereignet. Dort ist gegen 16.15 Uhr eine 63-jährige Frau in Richtung Hafen unterwegs und verliert dabei wohl die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen wird zurück auf die Straße geschleudert, dort kollidiert er mit einem in gleicher Richtung fahrenden Fiesta. Zeugen des Unfalls melden sich unter 06181/100-611.

Ein dunkelroter Roller und ein blaues Auto - diese beiden Fahrzeuge sucht die Polizei nach einer Serienkarambolage am Donnerstagnachmittag (2. Februar) auf der Bundesstraße 8 in Höhe des Tümpelgartens in Hanau. Auslöser der ganzen Sache ist gegen 16 Uhr ein sehr langsam fahrender Roller, mit dem ein älterer weißhaariger Mann auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs ist. Wegen der geringen Geschwindigkeit der Maschine muss ein hinter ihm heranfahrender blauer Wagen kurzfristig nach links ausweichen, was eine Reihe von vergeblichen Bremsmanövern bei fünf nachfolgenden Autos auslöst, die ineinander krachen. Bei dem Crash wird niemand verletzt, allerdings wird der hierbei entstandene Sachschaden auf 23.000 Euro geschätzt. Hinweise an 06181/9010-0.

Mit einem Heckschaden findet eine 60-jährige Frankfurterin ihren Toyota wieder. Nachdem sie ihren weißen Aygo am Dienstag (31. Januar) um 10 Uhr in der Borsigstraße in Heusenstamm parkt und gegen 16 Uhr wieder zurückkommt, fällt ihr die gebrochene Heckstoßstange auf. Der unbekannte Autofahrer, der vermutlich beim Parkversuch den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro hinterlässt, entfernte sich ohne seiner Pflicht nachzukommen. Hinweise an 06104/6908-0.

Am frühen Freitagmorgen (3. Februar) erwischt ein Gastronom in seiner Bar in Mühlheim zwei mutmaßliche Einbrecher, die seinen Tresor bereits leergeräumt hatten. Der Barbesitzer hält die beiden 17 und 18 Jahre alten polizeibekannten mutmaßlichen Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei fest.

In Hanau knacken Diebe mehrere BMW-Modelle in der Nacht zum Mittwoch (1. Februar) in Kesselstadt auf professionelle Art und Weise. Die Tatorte: Adalbert-Stifter- und Theodor-Fontane-Straße sowie An der kleinen Hufe. Die Kripo in Hanau sucht Zeugen: 06181/100-123.

Ein Unbekannter bricht am frühen Mittwochmorgen (1. Februar) über eine Leiter in ein Bürogebäude in der Straße Am Lachgraben in Dreieich-Götzenhain ein. Der Einbruch passiert in der Zeit zwischen 3.40 Uhr und 4 Uhr. Zeugen beobachten einen etwa 1,80 Meter großen und etwa 45 Jahre alten Täter. Er trägt dabei eine braune Lederjacke, eine graue Kapuze, einen dunklen Pullover und hellblaue Jeans. Die Polizei ermittelt (Tel.: 069/8098-1234).

Ein zwölfjähriges Mädchen wird am Mittwoch (1. Februar) auf der Frankfurter Straße in Dreieich von einem Auto erfasst und verletzt. Der Unfall passiert gegen 7.30 Uhr. Eine in Richtung Neu-Isenburg fahrende 28-jährige Hyundai-Lenkerin kann nicht mehr rechtzeitig stoppen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102/2902-0 zu melden.

In der Etruskerstraße in Dietzenbach verschwindet von Dienstag auf Mittwoch (1. Februar) ein Toyota. Diebe stehlen zwischen 21 und 15.45 Uhr den schwarzen Prius Plus, an dem Offenbach Kennzeichen angebracht sind. Zeugen wählen die Tel.: 069/8098-1234.

Gleich zwei Fälle von sexueller Belästigung beschäftigen derzeit die Kripo in Offenbach. Nach einer Festnahme sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Eine an der Bahnhofstraße in Maintal-Dörnigheim gelegene Anwaltskanzlei gerät in der Nacht zum Mittwoch (1. Februar) ins Visier von Einbrechern. Die Täter knacken ein Bürofenster auf. Zeugen, die etwas mitbekommen haben, melden sich bitte bei der Dörnigheimer Wache (06181/4302-0) oder der Kripo in Hanau (06181/100-123).

In der Wildunger Straße in Frankfurt wird am Mittwoch (1. Februar) eine 85-jährige Rentnerin Opfer eines als Wasserinstallateur getarnten Trickdiebes und verliert dadurch Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der in einem Blaumann gekleidete Mann gibt sich als Gas-Wasserinstallateur aus und verrichtet zunächst angebliche Arbeiten im Badezimmer der Seniorin. Als er die Wohnung wieder verlässt, bemerkt die 85-Jährige das Fehlen ihres Schmucks.

Ein bislang unbekannter Täter betritt am Mittwoch (1. Februar) gegen 18.10 Uhr einen Kiosk in der Thomas-Mann-Straße in Frankfurt. Den dort alleine anwesenden 67-jährigen Verkäufer bedroht er mit einem Messer und fordert ihn auf, die Kassenlade zu öffnen. Mit mehreren hundert Euro flüchtet der Täter in Richtung Gerhart-Hauptmann-Ring.

In Frankfurt sucht die Polizei einen Dieb, der am Mittwoch (1. Februar) gegen 11.20 Uhr ein Parfüm in einer Drogerie in der Schweizer Straße stehlt. Beim Verlassen des Ladens wird er von der Detektivin angesprochen und gibt ihr mit dem linken Ellenbogen einen Kinnhaken. Als die 32-Jährige trotzdem versucht, ihn festzuhalten, holt er ein Taschenmesser aus seiner Jacke, bedroht die Detektivin und flüchtet.

In Groß-Zimmern sucht die Polizei Zeugen eines Einbruchs in eine Spielothek in der Röntgenstraße am Mittwochmorgen (01. Februar). Die Unbekannten brechen ein Fenster auf und entleeren im Inneren sämtliche Spielautomaten. Hinweise an 06071/96560.

Vermutlich drei bis vier junge Männer dringen am Dienstag (31. Januar) in Hanau über ein Fenster in eine Wohnung ein - hier klauen sie Parfüm. Einem Zeuge fallen die mit Kapuzenpullis bekleideten Männer auf. Hinweise an die Kripo unter 06181/100-123.

In Dreieich-Sprendlingen klauen Montagmittag (30. Januar) Unbekannte einen grauen Toyota in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Mögliche Hinweise an 069/8098-1234.

Ohne Beute ziehen Kioskeinbrecher am frühen Mittwoch (01. Februar) in Neu-Isenburg ab. Sie brechen die Hintertür auf und versuchen auch das Türschloss zu einem Büro zu knacken. Sie flüchten schließlich ohne Beute, vermutlich weil Zeugen etwas von der Tat mitbekommen und die Polizei rufen. Hinweise an 069/8098-1234.

Navis sind in Obertshausen in der Nacht zum Dienstag (31. Januar) die Beute von Autoknackern. Im Petersweg und in der Ostendstraße schlagen sie Scheiben ein. Zeugenhinweise an 069/8098-1234.

In Heusenstamm klauen Diebe in der Straße „Am Hirschgraben“ in der Nacht von Montag (30. Januar) einen Mini Cooper One D mit Offenbacher Kennzeichen. Hinweise an 069/8098-1234.

Diebe brechen in der Nacht zum Dienstag (31. Januar) in ein Fitness-Center und eine Autowerkstatt an der Sprendlinger Landstraße in Offenbach ein. Sie stehlen Bargeld. Hinweise an 069/80989-1234.

Autoknacker stehlen am Wochenende in Ober-Roden einen BMW. Aus zwei weiteren Wagen werden Navis geklaut.

In Frankfurt-Niederrad kommt es am Montagabend (30. Januar) in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Hoffmann-Straße zu einem Brand. Ein 73-Jähriger zündet in seiner Wohnung eine Kerze an, schläft aber im Wohnzimmer ein. Die Kerze entzündet schließlich die Tischdecke - die Wohnung brennt komplett aus. Der Mann kommt mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Die Polizei in Offenbach sucht nach einem 20 bis 25 Jahre alten Mann - er soll sich am Montag (30. Januar) vor drei jungen Frauen entblößt haben. Sein besonderes Merkmal: Er hat auffallend hellblaue Augen.

In Dreieich-Sprendlingen gibt sich eine Frau als Polizistin aus. Deshalb warnt die Polizei aktuell verstärkt nach Trickbetrügern.

In Hanau kommt möglicherweise ein Täter zu einem Tatort zurück. Er überwindet die provisorische Absicherung eines Handyladens - hier war in den Tagen davor schon einmal eingebrochen worden. Der Unbekannte klaut ein Handy, hinterlässt aber verräterische Spuren. Hinweise von möglichen Zeugen an 06181/100-123.

In Dietzenbach fährt Montagnacht (30. Januar) ein weißer Opel Corsa über die Mittelinsel des Kreisels an der Gottfried-Daimler-Straße - dabei fährt er ein Verkehrsschild um. Am Montagabend schlagen zwei Jugendliche in der Kurt-Schumacher-Allee mit einem Metallaschenbecher die Scheibe eines Audis ein. Einer der beiden Täter ist wohl Bartträger 06074/8370.

Einbrecher in Dreieich-Dreieichenhain gelangen am Wochenende über ein Badfenster in ein Haus „An der Farrenwiese“. Hier durchsuchen sie die Räume und klauen Bargeld und Schmuck. Hinweise an 069/8098-1234.

In Obertshausen steigen Einbrecher am Montagnachmittag (30. Januar) während der Mittagspause in einen Blumenladen im Rembrücker Weg ein. Hier klauen sie eine schwarze Geldbörse inklusive Bargeld. Einen Einbruchsversuch gibt es auch in einer Metzgerei in der Schulstraße. Hier scheitern Unbekannte aber an der Tür, das Werkzeug bleibt stecken. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe geht die Polizei von den gleichen Tätern aus. Hinweise an 06104/69080.

Ein Laster hinterlässt in Heusenstamm am Montagvormittag (30. Januar) an einem geparkten BMW einen 5000 Euro-Schaden. Der LKW touchiert den Wagen in der Eisenbahnstraße im Vorbeifahren: die linke Seite ist verschrammt und eingedellt, außerdem werden Türgriffe und Außenspiegel abgerissen. Der blaue Laster mit grauer Plane und Mannheimer Kennzeichen verschwindet im Anschluss. Der Verursacher trägt eine orangene Basecap und eine gelbe Warnweste. Hinweise an 06104 /908-0.

In Erlensee wird am Sonntagmorgen (29. Januar) ein 21-Jähriger bei einer Messerattacke verletzt. Er kommt ins Krankenhaus.

Ein 14-jähriger Straßenräuber wird in Hanau am Sonntagnachmittag (29. Januar) aggressiv. Er schlägt nämlich auf einen 76-Jährigen ein, nachdem er festgestellt hat, dass seine geklaute Geldbörse leer ist.

In Dreieich und Mühlheim sind am Wochenende Sprayer unterwegs. In beiden Fällen werden Zeugen auf die Jugendlichen aufmerksam.

Einbrecher haben es am Samstag (28. Januar) in Offenbach auf Alkohol und Leergut abgesehen. Die Unbekannten dringen in einen Lagerraum in der Waldstraße ein - hier stehlen sie Getränke und Leergut im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise an 069/8098-1234.

Die Abwesenheit von Bewohnern eines Hauses in der Oberen Grenzstraße nutzen Einbrecher am Wochenende in Offenbach. Die Täter schieben einen Rollladen hoch und hebeln die Terrassentür auf. Sie durchwühlen die Räume und klauen Bargeld. Zeugenhinweise an 069/8098-1234.

In Frankfurt wird im Bahnhofsviertel in der Nacht (30. Januar) ein 24-Jähriger ausgeraubt. Der Mann hebt Geld an einem Automaten in der Taunusstraße ab. Auf dem Weg Richtung Hauptbahnhof wird ihm plötzlich Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Drei Unbekannte durchsuchen seine Kleidung und klauen ihm zwei Handys sowie seinen Geldbeutel. Kurz darauf kehrt einer der Männer zurück und gibt ihm ein Handy und den Geldbeutel zurück, allerdings ohne Inhalt. Die Polizei ermittelt.

Im Gallusviertel in Frankfurt wird am Samstag (28. Januar) ein Taschendieb festgenommen. Der Mann schlägt erst erfolgreich in einem Hotel zu. Hier klaut er einer Frau Geld und Kreditkarten. Später will er in einer Straßenbahn Wertgegenstände aus einer Tasche klauen. Ein Zeuge greift ein und hält den Täter fest. Die Polizei verhaftet ihn.

Eine 47-Jährige wird am Donnerstag (26. Januar) in Frankfurt brutal an ihrer Haustür überfallen. Der Unbekannte schlägt ihr mehrfach ins Gesicht und flüchtet mit ihrer Handtasche.

Mehrere Handys aus der Auslage klauen Diebe am frühen Sonntagmorgen (29. Januar) in Hanau. In der Salzstraße schlagen sie ein Loch in die Scheibe. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Anwohner hören die Alarmanlage und rufen die Polizei. Hinweise an 06181/100-123.

Im Sportpark in Neu-Isenburg überfallen am Samstagabend (28. Januar) drei Männer einen 23-Jährigen. Sie bedrohen ihn mit einem Messer und flüchten im Anschluss mit seinem Geld.

Auf hochwertige Handys sieht es ein Unbekannter am Samstagmorgen (28. Januar) in Hanau ab. Er schlägt die Scheibe eines Ladens in der Nürnberger Straße ein. Die Alarmanlage geht aber an und er flüchtet ohne Beute. Hinweise an 06181/100-123.

Der Mitarbeiter eines Blumenladens am Ludwig-Erhard-Platz in Rodgau-Dudenhofen macht am Freitag (27. Januar) Mittagspause. Ein Einbrecher nutzt die Abwesenheit und hebelt Hauseingangs- sowie Zugangstür zum Geschäft auf. Er klaut die Geldbeutel der Angestellten und den Inhalt der Kasse. Mit mehreren hundert Euro flüchtet er. Hinweise unter 06104/69080.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27. Januar) brechen Unbekannte vier BMW in Dreieichenhain auf. Die Wagen parken im Bereich des Birkenwegs und der Staffordstraße. Die Autoknacker bauen Navis und andere Teile aus - der Schaden liegt bei rund 12.000 Euro. Hinweise unter 069/8098-1234.

Freitagabend (27. Januar) bricht in einer Gartenhütte in Langen ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte vermuten Brandstiftung.

Ein Fußgänger wird auf der Offenbacher Straße in Dietzenbach an einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst. Der Unfallverursacher flüchtet.

2500 Euro Schaden und ein demolierter Stromverteilerkasten: Die Polizei sucht Zeugen (06103/9030-0 oder 06183/91155-0) zu einer Unfallflucht zwischen dem 21. und 23. Januar in der Ohmstraße in Langen.

Unbekannte brechen am Donnerstag (26. Januar) mit roher Gewalt in eine Wohnung in der Gabelsberger Straße in Offenbach ein. Tatzeit: zwischen 7 Uhr und 13.25 Uhr. Zeugen, die etwas mitbekommen haben, melden sich unter der Telefonnummer 069/8098-1234.

Nach einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer in Offenbach am Mittwoch letzter Woche suchen Staatsanwaltschaft und Polizei weiterhin nach dem Täter.

Ein Ladendieb verteidigt seine Beute in Frankfurt in einem Lebensmittelgeschäft in der Schloßstraße mit einem Messer. Er flüchtet mit mehreren Rumpsteaks.

Im Zusammenhang mit einem Streit unter zwei 15 Jahre alten Schülern am Mittwoch (25. Januar) in Hanau sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalles. Nach den bisherigen Ermittlungen geraten die beiden Jungen aus noch unbekannter Ursache auf dem Nachhauseweg in der Chemnitzer Straße in Streit, dabei soll ein Messer als Waffe dienen. Hinweise an 06181/100123.

Unbekannte sprengen in der vergangenen in der Nacht von Donnerstag (26. Januar) auf Freitag einen Geldautomaten in Schaafheim. Die Polizei ermittelt und sucht nun dringend Zeugen. Hinweise an 06151/969-0.