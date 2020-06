Streit im Zug eskaliert: Mann weigert sich, Mundschutz zu tragen

Wegen fehlendem Mundschutz: In einem Zug von Kassel in Richtung Marburg ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen (Symbolbild).

Wegen eines fehlenden Mundschutzes ist es in einem Zug von Kassel nach Marburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Körperliche Auseinandersetzung in einem Zug von Kassel nach Marburg

in einem von nach 50-jähriger Mann weigert sich, einen Mundschutz zu tragen

zu tragen Bundespolizei Kassel leitet Strafverfahren gegen beide Männer ein

Kassel - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Dienstag (02.06.2020) in einem Zug von Kassel in Richtung Marburg gekommen. Ein 50-jähriger Fahrgast weigerte sich, die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Von Kassel Richtung Marburg: Auseinandersetzung im Zug

Begonnen hatte der Vorfall laut Polizeibericht mit der Aufforderung der Zugbegleiterin an den Mann aus Kassel, die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese ist derzeit aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie Pflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Als sich der Mann jedoch weigerte, die Maske zu tragen, mischte sich ein weiterer Fahrgast ein.

Wie die Beamten mitteilen, wollte der 44-Jährige, der ebenfalls aus Kassel stammt, die Bahnmitarbeiterin mit seinem Eingreifen unterstützen und stimmte in die Auseinandersetzung ein.

Auseinandersetzung im Zug: Männer gehen aufeinander los

Plötzlich kam es zwischen beiden Männern zu einem Handgemenge. Beide gingen infolge der körperlichen Auseinandersetzung zu Boden. Wie die Polizei mitteilt, erlitt der 50-Jährige dabei eine Platzwunde am Kopf. Die Zugbegleiterin verständigte die Bundespolizei.

Beamte vom Bundespolizeirevier Gießen stellten später beim Halt in Marburg die Personalien der beiden Beteiligten fest. Der 50-Jährige musste anschließend mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Marburger Krankenhaus gebracht werden.

Auseinandersetzung im Zug: Polizei leitet Strafverfahren ein

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat nun gegen beide Männer ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Von Helena Gries und Ulrike Pflüger-Scherb

