Polizei muss bei Fußballturnier einschreiten

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bei einem Amateurfußballturnier in Frankfurt ist es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde am Sonntagabend nach bisherigen Erkenntnissen ein Mensch leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Den Beamten war am Sonntagabend zunächst eine Massenschlägerei mit etwa 80 Beteiligten gemeldet worden.

Frankfurt/Main - Als sie mit einem großen Angebot zu dem Sportplatz im Stadtteil Niederrad anrückten, hätten sich schlagartig zahlreiche Menschen entfernt.

Wie es zu der Auseinandersetzung kam, in deren Folge sich größere Gruppen um die Beteiligten bildeten, ist bislang unklar. Mehrere Verdächtige werden gesucht. Der Polizei zufolge hatten Mannschaften aus dem ganzen Bundesgebiet an dem Turnier teilgenommen.

Erst vor wenigen Wochen hatte eine gewalttätige Auseinandersetzung bei einem Jugendfußballturnier an Pfingsten in Frankfurt für Entsetzen gesorgt. Dabei war ein 15-jähriger Spieler einer Berliner Mannschaft niedergeschlagen worden, er starb wenige Tage später an seinen schweren Hirnverletzungen. Der mutmaßliche Täter ist 16 Jahre alt und spielte für eine Mannschaft aus dem französischen Metz. Er sitzt in Untersuchungshaft. dpa