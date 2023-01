Polizei nimmt Mann nach Bedrohung von Nachbarn fest

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Die Polizei ist in Karben im Wetteraukreis zu einem größeren Einsatz ausgerückt, nachdem ein Mann seine Nachbarn bedroht haben soll. Weil bei dem polizeibekannten 31-Jährigen in der Vergangenheit bereits Waffen gefunden und sichergestellt worden waren, umstellten Einsatzkräfte das Wohnhaus, in das er sich am Dienstag zwischenzeitlich zurückgezogen hatte.

Karben - Wie die Ermittler weiter mitteilten, betraten Polizeibeamte gegen Mittag das Haus und nahmen den 31-Jährigen in Gewahrsam. Es sei niemand verletzt worden. Der Mann sei am Morgen aufgefallen, als er laut herumgebrüllt und Anwohner bedroht habe. Daraufhin sei die Polizei gerufen worden. dpa