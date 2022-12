Polizei rettet Betrunkenen in Unterhosen aus Eiseskälte

Die Polizei hat in Rüdesheim (Rheingau-Taunus-Kreis) einen Mann aufgegriffen, der am frühen Samstagmorgen bei minus zehn Grad nur mit einer Unterhose bekleidet in einer Straße herumirrte. In einem Streifenwagen konnte sich der betrunkene 27-Jährige erst einmal mit einer Decke aufwärmen, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. „Mit dem Aufwärmen kamen auch lückenhaft seine Erinnerungen wieder“, berichteten sie weiter.

Rüdesheim - Schließlich habe der Frankfurter wieder in seine Ferienwohnung nach Rüdesheim gebracht werden können. dpa