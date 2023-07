Polizei stellt 12 Automaten mit Cannabisprodukten sicher

Betzdorf

+ © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat in Hessen, Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen zwölf Automaten mit Cannabis-Produkten sichergestellt. Außerdem durchsuchten Ermittler am Dienstag die Wohn- und Büroräume der beiden Firmen-Geschäftsführer. Diese werden verdächtigt, illegal mit Cannabisprodukten gehandelt zu haben, wie die Polizei am Mittwoch in Betzdorf mitteilte.

Betzdorf - Es seien Produkte im Gesamtgewicht von 3,4 Kilo im Wert von mehr als 34.000 Euro sowie Bargeld im vierstelligen Bereich sichergestellt worden.

In den Automaten werden Cannabis-Produkte angeboten, die etwa CBD enthalten. CBD ist die Kurzform von Cannabinol und gilt im Gegensatz zum psychoaktiven Tetrahydrocannabinol (THC) als nicht berauschend. Nur Hanfprodukte mit stark reduziertem THC-Gehalt dürfen in Deutschland überhaupt gehandelt werden.

Die sichergestellten Waren werden nun chemisch untersucht, um den Gehalt des Cannabis-Wirkstoffs THC festzustellen. Laut Polizei ist Erwerb, Besitz und Handel mit solchen Produkten aber auch dann verboten, wenn der Wirkstoffgehalt unter dem Grenzwert von 0,2 Prozent liegt, da ein „Missbrauch zu Rauschzwecken“ nicht ausgeschlossen werden könne. dpa