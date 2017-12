Eigentümer von rund 500 Schmuckstücken gesucht

Darmstadt/Gießen - Die Polizei sucht nach Zeugen, die aus rund 500 Schmuckstücken Gegenstände wiedererkennen oder Hinweise zur Herkunft geben können. Das Diebesgut wurde aus überregionalen Wohnungseinbrüchen sichergestellt, die Eigentümer könnten auch aus der Region sein.

Im Rahmen von Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Gießen zahlreiche Schmuckstücke und Uhren sichergestellt, die aus überregionalen Wohnungseinbrüchen stammen. Nach ersten Erkenntnissen könnten die Tatorte auch im Odenwaldkreis sowie im Landkreis Darmstadt-Dieburg liegen. Rund 500 Aufnahmen wurden nun durch die Beamten veröffentlicht. Zeugen, die abgebildete Gegenstände wiedererkennen oder Hinweise zur Herkunft haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit der Kripo in Darmstadt in Verbindung zu setzen. (dr)