Festnahmen bei Iran-Demo in Frankfurt: Polizei trennt streitende Gruppen

Immer wieder finden auch in Deutschland Demonstrationen gegen das Regime im Iran statt. In Frankfurt hat die Polizei nach eigenen Angaben nun Auseinandersetzungen zwischen zwei iranischen Gruppen verhindet. (Archivbild) © Stefan Trappe/imago

In Frankfurt demonstrieren am Wochenende Gegner des Regimes im Iran. Laut Polizei kommt es dabei zu Gewalt.

Frankfurt/Main – Die Frankfurter Polizei hat nach eigenen Angaben Auseinandersetzungen zwischen zwei iranischen Gruppen verhindert. Zwei Männer wurden dabei festgenommen, drei Polizisten erlitten Verletzungen, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Dienstag (27. Dezember) mitteilte. Demnach hatten am späten Sonntagabend Dutzende Menschen vor einem Tanzlokal gegen eine dortige Veranstaltung protestiert.

Die Teilnehmer der Kundgebung bezeichneten sich laut Polizei als Gegner des derzeitigen iranischen Herrschaftssystems. Die Beamten hätten Demonstranten und Partygäste immer wieder trennen müssen.

Festnahmen bei Iran-Demonstration in Frankfurt: Ein Polizeibeamter verletzt

Später habe eine etwa 50-köpfige Gruppe auf dem Gelände einer nahen Tankstelle versucht, das Auto eines Veranstaltungsgastes mit Steinen zu beschädigen. Die Polizei griff unter anderem mit Schlagstöcken ein und nahm zwei Männer fest. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft gegen einen 30-Jährigen an, der andere Festgenommene kam später wieder frei. Ein verletzter Beamter konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Im Iran protestieren seit mehr als drei Monaten landesweit Menschen gegen das islamische System. Auch in Deutschland kommt es immer wieder zu Protesten und Solidaritätsbekundungen von Exil-Iranern. Zuletzt versammelten sich 200 Menschen in Frankfurt, nachdem ein Brand in einem iranischen Gefängnis ausgebrochen war. (red/dpa)