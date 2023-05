Polizei: Unbekannte greifen Mann in seiner Wohnung an

Darmstadt-Dieburg

+ © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben der Polizei zufolge einen Mann in seiner Wohnung in Erzhausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) angegriffen. Der 32 Jahre alte Bewohner habe zwei Männern am Morgen die Tür geöffnet, woraufhin diese ihn angegriffen und mit einer Waffe bedroht haben sollen, teilte das Polizeipräsidium Südhessen am Montag mit. Die Angreifer seien kurz darauf geflüchtet.

Erzhausen - Den Angaben zufolge wurde der Bewohner leicht verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern den Behörden zufolge an. Die Polizei bittet um Hinweise. dpa