Polizei: Verkehrsrüpel mit Blaulicht unterwegs

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Ein junger Verkehrsrüpel ist in den Landkreisen Lahn-Dill und Marburg-Biedenkopf mit Blaulicht in seinem Wagen und riskanten Fahrmanövern aufgefallen. Der Fahrer sei unter anderem mit riskanten Überholmanövern und überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Dillenburg - Vom ersten Anruf kurz vor 19.00 Uhr bis zu Kontrollen des Wagens rund drei Stunden später hätten mehrere Zeugen am Dienstag von dem Auto berichtet. So soll er mit eingeschaltetem Blaulicht in Biedenkopf mit über 100 Stundenkilometern unterwegs gewesen sein. Eine Streife habe den Wagen wegen zu hoher Geschwindigkeit wieder aus den Augen verloren. Die Fahndung habe mit einer Kontrolle an einer roten Ampel in Steffenberg geendet.

Das innen angebrachte Blaulicht wurde nach Angaben der Polizei sichergestellt. Der 19 Jahre alte Fahrer habe weder Alkohol getrunken noch Drogen genommen. Gegen ihn werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben über die gefährliche Fahrweise des jungen Mannes machen können. Er müsse auch damit rechnen, dass ihm möglicherweise noch der Führerschein entzogen werde. dpa