Derselbe Absender bei Rathaus-Drohmails in Kassel?

Kassel - Nach der zweiten Bombendrohungen gegen das Kasseler Rathaus binnen fünf Tagen vermutet die Polizei denselben Absender hinter den verschickten E-Mails.

Weitere Angaben machte ein Sprecher am Mittwoch aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Derzeit befragt die Polizei die Rathaus-Mitarbeiter nach besonderen Vorfällen in den vergangenen Wochen, um möglicherweise so dem Täter auf die Spur zu kommen. Wenn der Absender der Mails gefasst wird, wird es für ihn teuer. Zum einen muss er mit einer Strafe wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten rechnen, was mit bis zu drei Jahren Gefängnis oder einer Geldstrafe geahndet werden kann. Zudem muss er die gesamten Einsatzkosten tragen. Die belaufen sich laut Polizei für beide Einsätze auf etwa auf etwa 65.000 Euro. Ein Unbekannter hatte am Montag in einer Mail an die Stadtverwaltung die Detonation eines Sprengsatzes angekündigt. Am Donnerstag davor war das Gebäude ebenfalls nach einer Bombendrohung per Mail geräumt worden. In beiden Fällen wurden keine Sprengkörper gefunden. (dpa)

