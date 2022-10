Tödliche Auseinandersetzung in Wiesbaden: Mann verschanzt sich mit Kleinkindern

Von: Diana Rissmann

Tödlicher Streit im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel: Der mutmaßliche Täter hatte sich in einer Wohnung verschanz, dort wurde er in der Nacht von Spezialkräften der Polizei Frankfurt festgenommen. © 5vision.media

In Wiesbaden ist am Freitagabend ein Streit eskaliert: Ein Mann stirbt, zwei Frauen werden schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch vollkommen unklar.

Wiesbaden - Alarmiert wurden die Einsatzkräfte am Freitagabend (28. Oktober) gegen 20.50 Uhr, wegen mindestens einer verletzten Frau in einer Asylunterkunft im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel. Vor Ort fanden die Beamten der Polizei Wiesbaden und der Hessischen Bereitschaftspolizei zunächst zwei schwer verletzte Frauen im Alter von 31 und 42 Jahren vor. Die Frauen wurden notfallmedizinisch versorgt und direkt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich ein möglicher Tatverdächtiger in eine Wohnung der Flüchtlingsunterkunft verschanzt, woraufhin Spezialkräfte der Polizei Frankfurt angefordert wurden. Diese konnten den Mann gegen 1 Uhr in der Wohnung festnehmen. Da auch er schwer verletzt war, wurde er ebenfalls umgehend in ein Krankenhaus gebracht. In der Wohnung entdeckten die Beamten dann einen weiteren schwer verletzten Mann, der trotz sofortiger notärztlicher Versorgung nicht mehr gerettet werden konnte. Zudem hielten sich in der Wohnung noch zwei Kleinkinder auf - die laut den Beamten körperlich unversehrt geblieben waren.

Zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung liegen der Polizei aktuell noch keine hinreichenden Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen, wie Zeugenvernehmungen und Spurensicherungsmaßnahmen dauern an und werden von der Kriminalpolizei Wiesbaden übernommen. (dir)

