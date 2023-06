Polizei zufrieden mit bisherigem Verlauf von Hessentag

Feste

+ © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat sich am Sonntagmittag zufrieden gezeigt mit dem Verlauf des ersten Hessentag-Wochenendes in Pfungstadt. „Wir hatten ein friedliches, sonniges, schönes und aus polizeilicher Sicht ruhiges Familienfest“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Er wies erneut auf das Verbot für Drohnen auf dem Festgelände hin. Man habe mehrere Flüge festgestellt, dabei sei das Mitführen und Fliegen wegen der Gefährdung verboten.

Pfungstadt - Innenminister Peter Beuth vereidigte am Sonntag gemeinsam mit Ministerpräsident Boris Rhein und Innenstaatssekretär Stefan Sauer etwa 900 Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter. Alle auf dem Tag der Polizei in Pfungstadt Vereidigten seien im Alter von 18 bis 35 Jahren, und fast die Hälfte von ihnen seien Frauen, teilte das Landesinnenministerium mit. Rund 20 Prozent der Anwärterinnen und Anwärter haben einen Migrationshintergrund, etwa ein Drittel stammt aus anderen Bundesländern. Sieben gehören der Sportfördergruppe an.

Der diesjährige Hessentag hatte am Freitag nach drei Jahren pandemiebedingter Pause im südhessischen Pfungstadt begonnen. Die Veranstalter rechnen nach eigenen Angaben bis zum 11. Juni mit rund 600.000 Besucherinnen und Besuchern.

Den Hessentag gibt es seit 1961. Ins Leben gerufen wurde er vom damaligen Ministerpräsidenten Georg August Zinn (SPD), der das Gemeinschaftsgefühl in dem Bundesland mit seinen zahlreichen Vertriebenen und Neubürgern fördern wollte. dpa