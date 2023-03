Polizeieinsatz nach Schussgeräuschen in Hanauer Hochhaus

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Nach Schussgeräuschen in einem Hochhaus in Hanau ist die Polizei auf der Suche nach einem möglichen Täter. Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Verletzten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Einsatzkräfte seien mit zahlreiche Streifenwagen vor Ort. Mehrere Zeugen hatten nach Angaben der Polizei zuvor Schüsse in dem Hochhaus vernommen und die Ermittler alarmiert.

Hanau - Die Hintergründe seien noch unklar, sagte der Sprecher. Der Polizeieinsatz dauere an. dpa