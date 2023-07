Polizeieinsatz und Festnahme nach Schussgeräusch in Wohnung

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Streit mit einem Schussgeräusch in einer Wohnung im südhessischen Viernheim hat zu einem Polizeieinsatz mit einer Festnahme geführt. Zeugen meldeten am Freitag über den Notruf den Knall einer Waffe, wie die Polizei mitteilte. Zahlreiche zusammengezogene Streifen rückten an. Nach ersten Ermittlungen soll bei der Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten laut Zeugen eine Schreckschusswaffe abgefeuert und Pfefferspray versprüht worden sein.

Viernheim - Beamte nahmen einen 39 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Ursache für den Streit war zunächst unklar. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. dpa