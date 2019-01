Frau stillt Baby während der Fahrt

Bad Homburg - Sowas erlebt die Polizei zum Glück sicherlich ziemlich selten. Bei einer Verkehrskontrolle in Bad Homburg entdecken die Beamten eine Frau, die ihr Baby während der Fahrt stillt.

Da staunten die Polizeibeamten sicher nicht schlecht: Zwischen 13 und etwa 15 Uhr führen sie am Mittwoch im Bereich der Saalburgstraße in Bad Homburg eine Kontrolle durch. In einem der Autos allerdings bemerken sie laut Polizei dann aber etwas Ungewöhnliches. Am Steuer eines Wagens sitzt eine Frau, doch das Besondere dabei: Während der Fahrt gibt sie ihrem Baby die Brust und stillt es.

Die Beamten verbieten der Frau bis zum Ende der Mahlzeit ihres Nachwuchses die Weiterfahrt und machen sie außerdem auf ihr verantwortungsloses Verhalten aufmerksam. Außerdem muss die Mutter ein Verwarngeld zahlen, weil ihr Kind nicht in einem geeigneten Sitz untergebracht ist. (jo)

