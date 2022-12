Polizist bei Unfall schwer verletzt

Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein 32-jähriger Polizist ist bei einem Unfall in Büdingen im Wetteraukreis schwer verletzt worden. Am Dienstagabend seien er und sein 40 Jahre alter Kollege im Streifenwagen einem verdächtigen Auto gefolgt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der 40-jährige Polizist in einem Kreisverkehr die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Hang.

Büdingen - Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, während sein 32-jähriger Kollege schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. dpa