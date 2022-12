Poseck: Großteil der neuen Stellen wird 2023 geschaffen

Roman Poseck, Justizminister von Hessen, lächelt bei einem Interview. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) hat angekündigt, den größten Teil der zugesagten neuen Stellen in der Justiz im Land bereits im nächsten Jahr zu schaffen. „Sofern der Hessische Landtag dem Haushaltsentwurf 2023/2024 zustimmt, sollen bereits 387 von den 477 Stellen im kommenden Jahr geschaffen werden“, sagte der Minister der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden.

Wiesbaden - „Durch die enormen personellen Verstärkungen wird die in weiten Teilen hohe Belastung der Bediensteten in der hessischen Justiz deutlich sinken.“ Das Parlament will Anfang 2023 final über die Finanzplanung für die nächsten beiden Jahre abstimmen.

Der Justizminister betonte die Bedeutung der Häuser des Jugendrechts für Kriminalitätsbekämpfung in Hessen. „Es ist sehr erfreulich, dass die engagierte und vernetzte Arbeit in den Häusern des Jugendrechts offensichtlich zu einer geringeren Rückfallquote von jungen Straftätern führt, wie eine in diesem Jahr für Frankfurt-Höchst vorgelegte wissenschaftliche Studie ergeben hat.“ Deshalb werde es weitere Initiativen geben.

Die Flächenerweiterung für das Haus des Jugendrechts Frankfurt-Höchst soll im Frühjahr 2023 abgeschlossen werden. Die Eröffnung eines Hauses des Jugendrechts in Hanau sei ebenfalls für Frühjahr nächsten Jahres vorgesehen, kündigte Poseck an. Neben der Prävention von Jugendkriminalität soll in Hanau ein besonderer Schwerpunkt auf die Präventionsarbeit von Rechtsextremismus liegen. Ziel sei, Jugendliche aufzuklären und extreme Tendenzen frühzeitig zu erkennen, um eine Radikalisierung zu verhindern.

In den Häusern des Jugendrechts arbeiten Vertreter etwa von Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe unter einem Dach zusammen. Insgesamt gibt es sechs Häuser des Jugendrechts im Land. dpa