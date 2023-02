Poseck: Schnelles Handeln kann kriminelle Biografien stoppen

Hessens Justizminister Roman Poseck bei einem Interview. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Das Risiko eines Abgleitens in die Kriminalität bei auffälligen jungen und Mehrfach-Straftätern ist groß. Aus Sicht des Justizministers braucht es deshalb schnelle und vernetzte Maßnahmen.

Hanau - Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) hat die Bedeutung von schnellem und vernetztem Eingreifen im Fall junger Intensivtäter hervorgehoben. Dies könne kriminelle Biografien von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden abbrechen, erklärte Poseck am Donnerstag anlässlich eines Besuchs der Staatsanwaltschaft Hanau. Bei der Ermittlungsbehörde gibt es vier Sonderdezernate für „Besonders auffällige Straftäterinnen und -täter unter 21 Jahren“ (BASU21) sowie für „Mehrfach-/Intensivtäterinnen und -täter“ (MIT).

Als besonders effektiv habe sich die Zusammenarbeit mit Stellen wie Häusern des Jugendrechts, der Schule und dem Jugendamt erwiesen, so dass Maßnahmen auf den Einzelfall ausgerichtet werden könnten. Ein Haus des Jugendrechts solle in Hanau nach aktuellem Stand im Sommer dieses Jahres eröffnet werden und seinen Schwerpunkt auf der Prävention von Rechtsextremismus haben, der eine große Bedrohung für die Demokratie und Gesellschaft sei, wie Poseck sagte. „Zur Bekämpfung setzen wir auf umfassende Ansätze.“ Über das Haus des Jugendrechts sollten Jugendliche und junge Erwachsene aufgeklärt und sensibilisiert und Verantwortliche informiert werden, um extreme Tendenzen frühzeitig zu erkennen und eine Radikalisierung zu verhindern.

In den Hanauer Sonderdezernaten BASU21 und MIT seien im vergangenen Jahr insgesamt 317 Ermittlungsverfahren erfasst worden, davon 313 im Bereich der Mehrfach-/Intensivtäterinnen und -täter. Bei BASU21 geht es um junge Delinquenten, die im zurückliegenden Jahr mit mindestens fünf Straftaten, darunter ein Gewaltdelikt, auffällig wurden, bei MIT um Wiederholungstäterinnen und -täter im Bereich von Eigentumsdelikten, Körperverletzungs- und Raubstraftaten mit negativer Prognose.

Rund drei Viertel der Verfahren mündeten in Anklagen oder Strafbefehle, was für eine konsequente Strafverfolgung bei der Staatsanwaltschaft Hanau spreche. Neben einer hohen „Anklagequote“ zeichne sich die Staatsanwaltschaft Hanau auch durch eine zügige Bearbeitungsdauer aus, hieß es. So dauerten Ermittlungsverfahren im Bereich BASU21 im vergangenen Jahr im Schnitt 2,7 Monate.

Hessenweit gab es im Jahr 2021 insgesamt 5051 MIT-Verfahren, die 1216 Beschuldigten zuzuordnen waren. Im Bereich BASU21 waren es 2021 insgesamt 2639 Verfahren mit 357 Beschuldigten. Zahlen für das vergangene Jahr liegen nach Ministeriumsangaben noch nicht vor. dpa