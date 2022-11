Preise für herausragende Stücke für Kinder und Jugendliche

Teilen

Die Autorinnen Gwendoline Soublin und Carina Sophie Eberle sind mit den Staatspreisen für dramatische Literatur für Kinder und Jugendliche geehrt worden. Die beiden Auszeichnungen werden alle zwei Jahre vom Bundesfamilienministerium vergeben und sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert.

Frankfurt/Main - Den Deutschen Kindertheaterpreis erhielt nach Angaben des Kinder-und Jugendtheaterzentrums in Frankfurt die Französin Gwendoline Soublin für ihr Stück „Und alles“ in der Übersetzung von Corinna Popp. Die Autorin führe vor Augen, dass einzig politisches Handeln hilft, um nicht an der Welt zu verzweifeln. Der Deutsche Jugendtheaterpreis geht an Carina Sophie Eberles Stück „else (someone)“, das auf Arthur Schnitzlers Novelle „Fräulein Else“ basiert. dpa