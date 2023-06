Immobilienpreise sinken – so ist die Situation um Offenbach, Hanau und Darmstadt

Von: Christoph Sahler

Auch in Hessen sinken die Immobilenpreise. © Martin Schutt/dpa

Die Kaufpreise für Häuser sinken auch in Hessen. Eine aktuelle Aufstellung des Portals immowelt, zeigt die Veränderung zum Vorjahr im Rhein-Main-Gebiet und Südhessen.

Offenbach/Hanau/Darmstadt - Die hohe Inflation seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine und der damit einhergehende Anstieg der Bauzinsen haben den Immobilienboom vor einem Jahr beendet. Die Nachfrage nach Wohneigentum und damit die Kaufpreise gehen zurück – so auch im Westen Deutschlands: In 82 von 91 untersuchten Stadt- und Landkreisen sind die Kaufpreise von Wohnungen von Juni 2022 zu Juni 2023 gesunken.

Von den Rückgängen sind sowohl die teuren Großstädte als auch die günstigen ländlichen Regionen betroffen. Das zeigt eine aktuelle Analyse von immowelt, in der die durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in ausgewählten Stadt- und Landkreisen in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie dem Saarland untersucht wurden.

Kaufpreisrückgänge in teuren Großstädten: Auch in Frankfurt vergünstigt sich Wohnraum

„In allen Regionen Deutschlands sinken derzeit die Immobilienpreise. Auch in vielen Kreisen in den westlichen Bundesländern haben die Preise im vergangenen Jahr spürbar nachgegeben“, erklärte Felix Kusch, immowelt Country Managing Director, in einer Pressemitteilung. „Der Hauptgrund für die Rückgänge sind die gestiegenen Zinsen und die erschwerten Finanzierungsbedingungen, die zu einem Nachfragerückgang geführt haben. Doch dieser bietet auch Chancen für Käufer: Denn durch den geringeren Konkurrenzdruck kommt es auch immer häufiger zu Nachverhandlungen beim Preis.“

Der teuerste aller untersuchten Kreise ist der Stadtkreis Frankfurt mit einem aktuellen Quadratmeterpreis von im Durchschnitt 5.927 Euro. Doch auch in der Bankenmetropole hat sich Wohnraum spürbar vergünstigt: Vor einem Jahr mussten Käufer noch Angebotspreise von 6.326 Euro zahlen, was einem Rückgang von -6,3 Prozent entspricht. Die Mietpreise haben sich im Vergleich zum Vorjahr allerdings kaum verändert.

Auch im hochpreisigen Frankfurter Umland im Taunus sinken die Preise: Der Hochtaunuskreis verzeichnet einen Rückgang von -4,9 Prozent, der Main-Taunus-Kreis von -5,6 Prozent.

Immobilienpreise in Rhein-Main und Südhessen sinken in allen Land- und Stadtkreisen

Kreis Kaufpreis Juni 2022 Kaufpreis Juni 2023 Veränderung Stadt Frankfurt 6326 € 5927 € -6,3 % Stadt Offenbach 4322 € 3968 € -8,2 % Kreis Offenbach 3644 € 3451 € -5,3 % Main-Kinzig-Kreis 2982 € 2872 € -3,7 % Stadt Darmstadt 4636 € 4293 € -7,4 % Darmstadt-Dieburg 3482 € 3183 € -8,6 % Bergstraße 3094 € 2757 € -10,9 % Quelle: immowelt

In den Großstädten am Rhein zeigt sich ein ähnliches Bild wie in Frankfurt, wenngleich das Preisniveau deutlich darunter liegt. Vor einem Jahr kosteten Eigentumswohnungen in Köln und Düsseldorf im Mittel noch über 5.000 Euro pro Quadratmeter. Nach einem Rückgang von -7,6 Prozent liegt der aktuelle Durchschnittspreis in Köln bei 4.996 Euro pro Quadratmeter und auf der anderen Seite des Rheins nach einem Minus von -6,1 Prozent bei 4.756 Euro.

Auch in zahlreichen kleineren Städten sinken die Kaufpreise. Wiesbaden (-5,9 Prozent) und Mainz (-5,6 Prozent) bewegen sich auf einem ähnlichen Preisniveau von rund 4.500 Euro pro Quadratmeter. In Offenbach (-8,2 Prozent) ist der Preis innerhalb eines Jahres sogar unter die 4.000-Euro-Marke gefallen. (csa/pm)