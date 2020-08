Corona-Zahlen wie im April: Jetzt äußert sich Jens Spahn auf einer PK zur neuen Strategie

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind wieder so wie im April. Jetzt äußert sich Gesundheitsminister Jens Spahn auf einer Pressekonferenz. Die PK im Live-Ticker.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter an

Jetzt äußert sich Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf einer Pressekonferenz

Die PK ab 11 Uhr mit Spahn zur Corona-Lage in Deutschland im Live-Ticker

+++ 10.28 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Offiziell soll es um die Corona-Teststrategie gehen. Doch drohen Deutschland neue Verschärfungen der Maßnahmen? Um 11 Uhr gibt es die Antwort.

Pressekonferenz mit Jens Spahn im Live-Ticker: Er hatte gewarnt

Erstmeldung vom Donnerstag, 06.08.2020, 10.25 Uhr: Berlin - Schon Ende Juli hatte Jens Spahn (CDU) gewarnt. Er muss es ja wissen. Schließlich ist er der Bundesminister für Gesundheit in Deutschland. Und weil es das Jahr 2020 ist, warnte Spahn über Twitter. Der Gesundheitsminister twitterte also: „Die steigenden Infektionszahlen in Deutschland sind ein deutliches Warnsignal. Rückkehrer aus dem Ausland sollten sich testen lassen.“

Die steigenden Infektionszahlen in Deutschland sind ein deutliches Warnsignal. #Rückkehrer aus dem Ausland sollten sich testen lassen. Mit der erweiterten #Testverordnung des Bundes ist das ab morgen freiwillig und kostenlos möglich. Das schützt alle! — Jens Spahn (@jensspahn) July 31, 2020

Als dann auch noch Gegner der Corona-Maßnahmen in Berlin zu Tausenden auf die Straße gingen und „Wir sind die zweite Welle skandierten, hatte Spahn genug. „Ja, Demonstrationen müssen auch in #Corona-Zeiten möglich sein. Aber nicht so. Abstand, Hygieneregeln und Alltagsmasken dienen unser aller Schutz; so gehen wir respektvoll miteinander um und schätzen den Verzicht so vieler in dieser Pandemie wert“, polterte er via Twitter. Dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland* in den Tagen darauf weiter angestiegen ist, dürften ihn nicht besänftigt haben.

Pressekonferenz mit Jens Spahn im Live-Ticker: Droht ein Lockdown?

Über 1.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen zu vermelden. Am Vortag waren es 741 gewesen, dienstags 879. Die Tendenz wirkt bedrohlich, immer häufiger hört man von einer „zweiten Welle“. Drohen gar neue Ausgangsbeschränkungen? Laut einer Umfrage vom „Spiegel“ rechnen 82 Prozent der deutschen Bevölkerung damit, dass es noch in diesem Jahr erneute Verschärfungen der Corona-Maßnahmen geben wird. Behalten sie recht?

Eine erste Antwort wird wohl Spahn auf der Pressekonferenz in Berlin* liefern. Thema wird vor allem die neue Teststrategie sein. Doch es wäre verwunderlich, sollte sich der Gesundheitsminister nicht auch zu möglichen neuen Kontaktbeschränkungen äußern. Er war es schließlich, der gewarnt hatte. (Von Nico Scheck) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks