Prickelnde Tradition

WIESBADEN - In der Rhein-Main-Region entsteht der größte Sektproduzent der Welt. Das Unternehmen Henkell aus Wiesbaden hat nämlich eine Mehrheit an der spanischen Freixenet erworben. Die beiden Partner sind zusammengenommen weltweit die Nummer eins. Von Axel Wölk

Für die nächsten Jahre versprechen sich die Hessen und die Katalanen viel von der Zusammenarbeit. Beide Firmen ergänzen sich nach eigenen Angaben mit ihren jeweiligen Stärken vielversprechend. So sind die Katalanen besonders in Südamerika und Asien stark aufgestellt, die Deutschen eher in Europa. Von den Synergien erhoffen sich beide Seiten ein ausgeprägtes Wachstum und mehr Bekanntheit für die eigenen Marken.

Henkell ist ein echtes Urgestein der Region. Gegründet 1832 in Mainz, sehen Reisende, die aus Offenbach und Hanau Richtung Rheingau unterwegs sind, bereits von der Autobahn aus die übermächtig wirkende Gärhalle des Wiesbadener Betriebs. Das neben der Autobahn liegende Areal an der Biebricher Allee ist seit 1909 Sitz des Marktführers. Die Konzernzentrale hatte Anfang des 20. Jahrhunderts der damalige Stararchitekt Peter Bonatz entworfen. Doch noch heute produziert das weltweit 2 000 Mitarbeiter starke Unternehmen das Gros seines Sektes am Stammsitz. Für Erweiterungen gebe es auch nach dem rasanten Wachstum der vergangenen Jahrzehnte durchaus noch Möglichkeiten, sagt Pressesprecher Jan Rock.

Das Unternehmen mit seinem rund 700 Millionen Euro hohen Umsatz ist auf einem Markt unterwegs, der sich seit einigen Jahren wandelt. So sinkt – zumindest in Deutschland – tendenziell der Alkoholkonsum. Es wird weniger getrunken, dafür aber eben für eine Flasche Sekt auch durchaus mehr hingeblättert. In dieser Hinsicht greifen die Kunden dann eben mitunter auch beim teuersten Produkt der Wiesbadener, einem Champagner, zu.

Henkell verfügt aber durchaus über die Möglichkeiten, vielfältige Geschmäcker zu bedienen. Der Konzern ist nämlich der einzige Hersteller weltweit, der alle Schaumweingattungen im Programm hat. Das ist allein über die bemerkenswerte Internationalität der Hessen möglich, die 70 Prozent ihres Umsatzes im Ausland erwirtschaften. So gibt es Produktionsstandorte in 22 Ländern, darunter auch in der französischen Champagne sowie in Italien, sodass etwa der weltberühmte Champagner und der Prosecco, die als Marken regional geschützt sind, aus dem Hause Henkell kommen können. In Ungarn gehört den Hessen die dort führende Sektmarke Törley.

Kaum bekannt ist, dass zum hessischen Sektimperium, das sich in Händen der Familie Oetker befindet, auch Spirituosen zählen. So kommen die beliebteste deutsche Wodkamarke Gorbatschow und auch Kümmerling direkt vom Hauptsitz an der Biebricher Allee.

Hinter dem Traditionsgetränk Sekt steht ein relativ komplexer Produktionsprozess. Zu den Standorten Henkells werden von Vertragswinzern bereits hergestellte stille Weine geliefert. In den Firmenhallen kommt es dann zur zweiten Gärung nach der ersten beim Winzer. Natürlicher Zucker wird in zusätzlichen Alkohol umgewandelt. Vor allem aber entsteht Kohlendioxid, sodass der Sekt tatsächlich prickelt. Rund sechs Wochen dauert zunächst einmal der zweite Gärungsprozess. Dann setzt die Reifephase ein, die gesetzlich vorgeschrieben mindestens sechs Monate anhalten muss.

Anschließend ist der Sekt fertig für den Handel. Im Prinzip erwartet der durchschnittliche Sekttrinker durchgehend Jahr für Jahr das gleiche Produkt, wenn er im Ladenregal oder beim Fachhändler zugreift. Das ist gar nicht so einfach, denn je nach Witterungsbedingungen oder anderen Faktoren ändern sich immer die Jahrgänge der Weine.

Von daher muss der Gärexperte des Hauses zielsicher abschätzen, welche Jahrgänge aus welchen Rebsorten er am besten verwendet, um nach der zweiten Gärung auf den gewohnten Geschmack zu kommen. Bei den Premium-Weinen über zehn Euro sieht es anders aus. Hier dürfen die Jahrgangsunterschiede sehr wohl herauszuschmecken sein. Der Konzern, der schwarze Zahlen schreibt und zu dem auch die Marken Fürst von Metternich sowie Söhnlein Brillant gehören, ist sich seiner besonderen Verantwortung für die eigenen Kunden bewusst. So schalte sein Unternehmen keine Werbung im Umfeld von Jugendlichen, stellt Rock klar. Zudem organisiere Henkell Schulungen und Seminare. Aber Rock gibt auch zu bedenken, dass Sekt eben durchaus etwas anderes als etwa Wein oder Bier sei. Die Menschen würden Sekt weitaus vorwiegend zu festlichen Anlässen trinken und nicht um eine Sucht zu befriedgen. Generell beobachtet er einen Rückgang im Alkoholkonsum, was seiner Ansicht nach dem Geschäft nicht schade, da dafür halt vermehrt im höher preisigen Segment zugegriffen werde. Wie es mit der 186 Jahre alten Henkell so weiter gehen wird, ist eine spannende Geschichte. So ganz genau wissen es die Verantwortlichen wohl selbst noch nicht. Die akquirierte Freixenet kommt auf einen Umsatz von 535 Millionen Euro im Jahr und spielt von daher in einer ähnlichen Liga wie Henkell selbst. An eine Steuerung der stolzen Katalanen aus dem Rhein-Main-Gebiet heraus wie es etwa im Fall der zugekauften ungarischen Törley tendenziell möglich ist, ist eher nicht zu denken. Anvisiert wird eine Partnerschaft. So viel ist laut Rock aber schon einmal klar: „Die Reise geht weiter in die Internationalität.“